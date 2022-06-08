 

Миньон, копия культовой сумочки и спортивный шик: самые стильные летние модели мини-сумок для мобильного телефона

08.06.2022, 10:30, Разное
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Летом хочется по минимуму нагружать себя вещами, и все, что нам нужно для комфортной городской жизни, – это мобильный телефон, поэтому мы обращаем внимание на легкие аксессуары для его удобной носки. Вот самые популярные варианты этого сезона.

Модный фетиш

Летом моду никто не отменял, поэтому в первую очередь присмотритесь к маст-хэв сезона. Благо, бренды думают о нашем комфорте за несколько месяцев до начала лета, поэтому выбрать подходящую модель можно без спешки.

Супермаленькая модель

Эта мини-сумка скорее напоминает браслет, который можно перевешивать с руки на руку без дискомфорта. Сумочка заменит другие летние аксессуары. Постарайтесь подобрать ее в тон основного наряда.

Миньон

Если вы не можете представить, что ваш телефон болтается в недрах большой сумки, купите миньон. Он достаточно большой, чтобы держать его в руке, и телефон будет в порядке. Хорошо смотрится классика, например, миньон от Шанель.

Спортивный шик

Если вы любите этот стиль, вам наверняка приглянется миниатюрная сумочка на длинном ремешке с винтажным налетом. Годы идут, а мода на них не проходит.

Минимализм

Телефон всегда должен быть рядом, но держать его в руке неудобно. Воспользуйтесь ремешком с крючками: секунда, и вы уже отвечаете на звонок.



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