Белград укрепляет отношения с Москвой, несмотря на выговоры от Брюсселя

Пока ЕС вводит в отношении РФ один пакет санкций за другим, Сербия продолжает укреплять отношения со своим традиционным союзником — Россией, пишет Der Spiegel. Об этом свидетельствует и запланированный — но не состоявшийся — визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в Белград. В Брюсселе такая позиция страны — кандидата на вступление в Евросоюз вызывает серьёзное негодование.



AP

Сближение вместо размежевания: пока ЕС вводит в отношении РФ один пакет санкций за другим, Сербия, кандидат на вступление в ЕС, укрепляет отношения со своим традиционным союзником. Об этом свидетельствует и запланированный — но не состоявшийся — двухдневный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в сербскую столицу, пишет Der Spiegel.

Поездка была отменена из-за того, что несколько соседних с Сербией стран закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова. По данным СМИ, речь идёт о Болгарии, Черногории и Северной Македонии.

Лавров обвинил в произошедшем «некоторые страны НАТО». «Линия Брюсселя на Балканах и на Украине, по сути, одна и та же. Только на Балканах ЕС благоволит тем, кто ущемляет интересы сербов, а на Украине НАТО и ЕС поддерживают режим, который давно объявил войну всему русскому, — заявил глава российского внешнеполитического ведомства. — Наши отношения с Сербией разрушить никому не удастся».

Сербия поддержала резолюцию ГА ООН, осуждающую спецоперацию РФ на Украине. В то же время Белград не намерен разрывать отношения с Москвой и отказывается присоединиться к санкциям ЕС против России. В Брюсселе такая позиция вызывает серьёзное негодование.

«ЕС ожидает, что Сербия не будет дальше укреплять свои отношения с Россией, — заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано. — Ожидается, что страны-кандидаты, включая Сербию, постепенно приведут свою политику в отношении третьих стран в соответствие с политикой и позицией Европейского союза, включая ограничительные меры».

Одной из главных тем переговоров должны были стать поставки энергоресурсов из России: буквально за день до того, как члены ЕС договорились о введении частичного эмбарго на российскую нефть, Белград объявил о продлении контракта на поставки газа из РФ — и получил за это «выговор от Брюсселя».

Президент Сербии Александр Вучич тем не менее приветствовал заключение «самого выгодного контракта в ​​Европе», с помощью которого его страна продолжит получать газ из РФ по низким ценам, на фоне роста опасений Европы по поводу замораживания поставок — РФ уже «перекрыла газовый вентиль» нескольким странам ЕС.

Вступление в ЕС по-прежнему является официальной целью сербского правительства. Однако в Белграде можно услышать и другие мнения. Некоторые проправительственные СМИ публикуют призывы отозвать заявку на членство страны в ЕС.

Согласно недавнему опросу, 40% сербов «были бы рады», если бы Сербия отказалась от членства в ЕС и вместо этого вступила в союз с Россией. «Это всё равно что готовить сербское общество не к вступлению в ЕС, а к союзу с Москвой всё последнее десятилетие», — заявил Срджан Цвидич, эксперт аналитического центра Biepag.

Белград отвергает обвинения в том, что выгодные условия контрактов на поставки газа являются «наградой» Кремля за то, что Сербия не присоединилась к санкциям против Москвы. «Каждому, кто обвиняет нас в том, что мы не вводим санкции против РФ из-за газового соглашения, должно быть стыдно, — сказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич. — Мы не вводим санкции против РФ из принципа». По словам Лаврова, Москва убеждена, что «сербский народ продолжит делать мудрый выбор в любой ситуации».

Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, также делает ставку на «мудрый выбор» — даже если он понимает под этим нечто иное, чем Лавров. Он нанесёт визит в Белград в конце недели, в пятницу он также посетит Косово.

«Сербия — не русская подводная лодка и не марионетка России, — заявил недавно Вучич в интервью Handelsblatt. — Сербия преследует свои национальные интересы в отношении Косова, а также в других вопросах, по которым РФ поддерживает нашу позицию». Кроме того, Вучич неоднократно подчёркивал исторические и культурные связи Сербии со своим «старшим братом» — Россией.

Как отметает издание, у Белграда в любом случае отсутствовало бы «пространство для манёвра» в вопросах энергетики. Срок действия предыдущего газового контракта с Россией истекал, а в ближайшем будущем реальной альтернативы не намечалось. Сербия полностью зависит от поставок энергоносителей из России.

В 2008 году Сербия продала контрольный пакет акций нефтегазовой компании NIS российскому энергетическому гиганту «Газпром». Сделка была заключена через несколько месяцев после того, как Сербия осудила провозглашение независимости Косова. На Западе её посчитали «уступкой Москве». «Очевидно, что всё это время хорошо организованная группа лоббистов защищала российскую монополию и продолжает это делать», — считает эксперт в области энергетики Горан Васич, передаёт Der Spiegel.