 

Многотысячный караван мигрантов движется через Мексику в сторону США

08.06.2022, 10:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Четыре тысячи мигрантов, преимущественно из Центральной Америки и Венесуэлы, в караване идут через территорию Мексики к границе с США, пишет France 24. По словам активистов по правам мигрантов, они надеются, что тот факт, что начало движение каравана совпало с Саммитом Америк, позволит привлечь внимание к бедственному положению людей.

Они говорят, что не могут больше терять время. После того как эти мигранты месяцами ждали, пока мексиканское правительство обработает их документы, они взяли вопрос в свои руки, под дождём отправившись в долгий путь на север к границе с США.

Более четырёх тысяч человек, в основном из Центральной Америки и Венесуэлы, идут в самом большом, по словам активистов, караване за этот год.

РОБИНСОН РЕЙЕС, мигрант из Колумбии: Мы провели здесь почти месяц, и за это время нам ничего не сообщили относительно гуманитарной визы. Мы просто хотим, чтобы у наших семей было будущее. Мы не жестокие. Мы только хотим, чтобы они разрешили нам пересечь страну без проблем.

Обратиться за убежищем в Мексике — один из немногих способов для них легально остаться в стране и добраться до США. Но они обвиняют мексиканское правительство в том, что там нарочно тянут с рассмотрением запросов на получение визы, в связи с чем они застряли в Тапачуле, вблизи границы с Гватемалой.

ЛУИС ГАРСИЯ ВИЛЛЬЯГРАН, активист по правам мигрантов: Сегодня свободные граждане Латинской Америки уходят из этой тюрьмы для иммигрантов, в которую власти хотят превратить Тапачулу.

Они решили, что их уход из Тапачулы должен совпасть с началом Саммита Америк, главной темой которого является миграция. По словам активистов, они надеются, что это привлечёт внимание к столь бедственному положению, но вероятность того, что им удастся добиться своей конечной цели, невелика. Мексиканские силы безопасности прежде агрессивно рассеивали караваны, чтобы не допустить того, чтобы они получили импульс и достигли американской границы.

Дата выхода в эфир 07 июня 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07.20 / “Нам сегодня месяц”: Юлия Липницкая впервые показала дочку

02.06.21 / Пять пар обуви, которые идеально подходят практически к любому платью: от шлепок до сапог

31.05.22 / Times – никаких тяжёлых вооружений — Германию обвиняют в нарушении обещаний Киеву

21.08.20 / Скандалы: Содоводы Башкортостана

02.03.22 / «Явное неуважение к обществу и государству РФ»

09.10.20 / На дистанционном уроке борьбы в Махачкале случайно включили Гачимучи

13.01.22 / Экс-солистка Artik & Asti объяснила причину своего ухода из группы

04.08.20 / Таинственный объект промчался над поверхностью Луны

08.05.22 / Мнение: Судьба военных кораблей

27.01.22 / Мнение: Антивакцина Эпивак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика