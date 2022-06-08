СМИ заметили исчезновение Ким Чен Ына

Корейские официальные СМИ распространили фото с крупного партийного пленума, на котором высшие должностные лица должны были обсудить широкий круг вопросов – от экономических целей страны до вспышки COVID-19, где отсутствовал сам лидер КНДР Ким Чен Ын.

При этом Ким использовал прошлые пленумы, чтобы подчеркнуть важность разработки оружия, однако в очередной раз лидера КНДР потеряли. Для завершения повестки дня партийного пленума его возглавил оргсекретарь партии Йонг Вон, пишет «Ридус».

Отмечается, что это был первый случай, когда высокопоставленные северокорейские чиновники провели встречу политбюро без лидера.

Предполагалось, что борьба партии и правительства со вспышкой COVID-19 станет основной темой пленума, так как государственные СМИ недавно прогнозировали успех в борьбе с пандемией, благодаря мерам по контролю над распространением инфекции. Они также предостерегли о возможной опасности из-за неизвестных вариантов вируса.

Однако вскоре после объявления о новой вспышке заболевания и национальных мерах по изоляции, в прошлом месяце Ким и политбюро, как сообщается, направили «технические руководящие группы в каждую провинцию» для проведения общего опроса по «исполнению партийной и государственной политики».

Напомним, 16 мая лидер КНДР Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса. 14 мая лидер КНДР Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса «крупнейшим потрясением» с момента основания Северной Кореи.

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