 

Российские ПВО сбили три «Точки-У» на окраине Херсона

08.06.2022, 9:35, Новости дня
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Системы противовоздушной обороны РФ сбили в ночь на среду в небе над окраинами Херсона три тактические ракеты «Точка-У», рассказал источник в российских силовых структурах.

«Ночью на окраине Херсона российскими ПВО было сбито три ракеты «Точка-У», выпущенные украинскими националистами в направлении города», – передает РИА «Новости» сообщение источника.

Накануне утром стало известно, что украинские войска за сутки 84 раза открывали огонь по ДНР, выпустив 605 боеприпасов, погибли девять мирных жителей, 18 ранены.

Напомним, за последние несколько суток украинская армия активно обстреливала Донецк. Так, украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град», а позже стало известно об обстреле 15 снарядами калибром 155 мм.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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