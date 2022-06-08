В России восстановят производство ламповых телевизоров

Новосибирский завод «Электросигнал», осуществляющий разработку и производство различной радиоэлектронной продукции для ряда промышленных отраслей, а также для военных организаций и силовых структур, открыл новую линию по изготовлению ламповых телевизоров «Изумруд».

– Не секрет, что всё больше производителей отказываются поставлять свою бытовую технику в Россию, поэтому необходимо активно заниматься импортозамещением. Если ряд компетенций мы не можем восстановить быстро, то в плане производства телевизоров у нас есть отличные советские традиции. Наш завод выпускал замечательный телевизор «Изумруд», сегодня у нас имеются для возобновления производства все возможности, – сказал гендиректор предприятия Борис Рохлин.

Специалист добавил, что новый «Изумруд» будет выпускаться в цветном и чёрно-белом варианте. Каждый из них будет оснащён разъёмом для записи звукового сопровождения на магнитофон. Яркость и громкость на расстоянии можно регулировать с помощью проводного пульта дистанционного управления.

О стоимости нового телевизора Рохлин предпочел не говорить, но спрогнозировал, что цена будет на 10-15% ниже зарубежных аналогов.

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