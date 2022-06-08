 

С прицелом на Россию и Китай – Вашингтон перерабатывает стратегию нацбезопасности

08.06.2022, 8:52, Разное
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Администрация президента Джо Байдена перерабатывает свою стратегию национальной безопасности, чтобы отразить в ней как реалии конфликта на Украине, так и активизацию партнёрства между Москвой и Пекином, пишет The Times. При этом, как отмечает газета, Вашингтон не собирается отодвигать проблему Китая на второй план; он скорее собирается придерживаться подхода, в рамках которого проблемы Азии и Европы взаимосвязаны.


AP

Администрация президента Джо Байдена занимается переработкой стратегии национальной безопасности США, чтобы учесть в ней такие факторы, как ввод российских войск на Украину и активизация партнёрства между Москвой и Пекином, пишет The Times.

По имеющимся данным, в прошлом году на ранней стадии разработки документа основное внимание уделялось Китаю и Азии, однако в новой версии подчёркивается важность как Европы, так и Азии. В новой версии вопрос Китая не планируется отодвигать на второй план; напротив, составители документа придерживаются мнения, что Европа и Азия тесно взаимосвязаны.

Стратегия национальной безопасности во многом отражает мышление Белого дома во внешней политике США, а также определяет расстановку сил и основные моменты, на которые стоит обратить внимание. При этом это программное видение обновляется каждой администрацией США начиная со времён Рейгана.

Изначально предполагалось, что стратегия Байдена должна была выйти в январе, однако её публикацию отложили с учётом того, что американские чиновники пришли к чёткому выводу (в отличие от ряда их европейских коллег), что наращивание российской группировки на границе Украины означает, что она вскоре войдёт на территорию этой страны.

«У нас есть определённый уровень интеграции и симбиоза в рамках стратегии, которую мы проводим в Европе, и стратегии, которую мы проводим в Индо-Тихоокеанском регионе, — заявил в прошлом месяце советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. — По моему мнению, уникальная способность президента Байдена по-настоящему соединить эти два аспекта станет отличительной чертой его президентства в плане внешней политики».

В своей недавней программной речи о курсе США на китайском направлении госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что РФ представляет собой «явную и текущую угрозу», в то время как Китай — это «самый серьёзный вызов международному порядку в долгосрочной перспективе».

Кроме того, предполагается, что в новой стратегии будет говориться, что с теми «угрозами», которые РФ представляет для Европы, а Китай — для Тайваня нельзя разбираться поодиночке.



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