 

Высокая инфляция съедает всё, что немцы накопили во время пандемии коронавируса

08.06.2022, 8:52, Разное
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Пандемия коронавируса — несмотря на возникший из-за неё экономический кризис — позволила немцам скопить больше денег, чем обычно, пишет N-TV. Ведь из-за ограничительных мер по борьбе с COVID-19 возник застой в потреблении. Но сейчас ситуация нормализовалась, да к тому же возникла высокая инфляция, из-за чего накопления и финансовые доходы граждан ФРГ стали стремительно таять.


AP

Высокая инфляция и неопределённая ситуация в мире съедают деньги, накопленные немцами во время пандемии коронавируса, пишет N-TV. Как показывают данные Немецкого федерального банка, а также Федерального статистического ведомства, фаза необычайно высокого роста банковских вкладов закончилась. Параллельно с этим в первом квартале 2022 года резко выросли потребительские расходы, что отчасти связано как раз с ростом цен.

Парадоксальным образом пандемии коронавируса — несмотря на возникший из-за неё экономический кризис — позволила многим домохозяйствам накопить больше денег, чем обычно. В 2020 году бессрочные вклады выросли на €165 млрд. Связано это было в первую очередь с застоем в потреблении, так как ограничительный меры по борьбе с вирусом лишили людей возможности тратить деньги. В прошлом году эта сумма увеличилась ещё на €90 млрд, достигнув к концу декабря отметки в €1,76 триллионов.

Но с тех пор никакого роста уже не наблюдается, продолжает немецкий телеканал. В конце марта общая сумма снизилась на половину миллиарда евро. Специалисты связывают это с нормализацией потребительского поведения, а также инфляцией. В первом квартале этого года немцы потратили гораздо больше денег, чем в первые три месяца 2021 года. По данным Федерального статистического ведомства, по сравнению с прошлым годом частные потребительские расходы выросли на 13,8%. Может показаться, что это свидетельствует о резком скачке покупательского спроса, связанного с отменой ограничительных мер, но в начале года они в Германии всё ещё действовали.

При этом неопределённая ситуация в мире, возникшая из-за боевых действий на Украине, проблемы с поставками и не самые радужные экономические перспективы отразились не только на банковских счетах. В прошлом году финансовые доходы немецких домохозяйств превысили €300 млрд. В первом же квартале этого года эта сумма уменьшилась на €73 млрд, заключает N-TV.



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