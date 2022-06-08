ВСУ обстреляли российских военных в аэропорту Донецка

Украинские военные утром в среду обстреляли аэропорт Донецка, информирует представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлениям: 6.04 – населенный пункт Опытное – город Донецк (Аэропорт): выпущено 15 снарядов калибром 125 миллиметров из танка», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Накануне утром стало известно, что украинские войска за сутки 84 раза открывали огонь по ДНР, выпустив 605 боеприпасов, погибли девять мирных жителей, 18 ранены.

Напомним, за последние несколько суток украинская армия активно обстреливала Донецк. Так, украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град», а позже стало известно об обстреле 15 снарядами калибром 155 мм.

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