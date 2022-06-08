Российский посол рассказал о получении письма с призывом осудить действия Путина

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия российского президента Владимира Путина.

«Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», – передает РИА «Новости» слова Антонова в эфире Первого канала. По его словам, посольство в письменной форме потребовало от госдепартамента объяснений, «что это значит».

Он также сообщил, что у посольства в Вашингтоне раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину.

«Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», – отметил посол.

Ранее советник Борис Бондарев уволился из постоянного представительства РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в знак протеста против специальной военной операции РФ на Украине.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уволившийся из-за спецоперации РФ в Украине российский дипломат в ООН Борис Бондарев сейчас, скорее, «против нас».

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