МИД анонсировал интенсивные переговоры Лаврова и Чавушоглу
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Переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу предстоят очень интенсивные в среду в Анкаре, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Делегацию сейчас забросило в Турцию, где сегодня предстоят очень интенсивные переговоры с турецкими коллегами», – передает радио Sputnik ее слова.
Ранее сообщалось, что Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна.
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