 

МИД анонсировал интенсивные переговоры Лаврова и Чавушоглу

08.06.2022, 8:11, Новости дня
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Переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу предстоят очень интенсивные в среду в Анкаре, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Делегацию сейчас забросило в Турцию, где сегодня предстоят очень интенсивные переговоры с турецкими коллегами», – передает радио Sputnik ее слова.

Ранее сообщалось, что Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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