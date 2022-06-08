Почему мы еще не обнаружили инопланетян?

Ученые называют несколько причин, почему мы еще не столкнулись с инопланетянами.

Уже 2022 год, и несмотря на наши передовые технологии, нам еще предстоит найти разумную жизнь за пределами Земли.

С помощью наших телескопов мы можем просматривать объекты в космосе, которые находятся на расстоянии более 30 миллиардов световых лет, и хотя мы обнаружили триллионы звезд и планет, мы все также остаемся одинокими во Вселенной.

Однако это не означает, что инопланетян не существуют или они никогда не существовали. Вот несколько логических объяснений тому, почему мы их еще не нашли.

Они живут под поверхностью

Одна из ошибок, которую мы можем совершить в поисках инопланетян, заключается в том, что мы предполагаем, что они живут на поверхности планет и их спутников.

Часто мы обнаруживаем, что условия на поверхности планет непригодны для жизни, но некоторые планеты могут иметь подземные миры, скрытые под их поверхностями глубоко под слоями коренных пород или льда.

Мы просто их не заметили

Вселенная огромна, и, глядя на такую большую картину, легко что-то не заметить.

Даже если смотреть на нашу собственную планету со значительного расстояния из космоса, наша планета может показаться пустой, поэтому, когда мы смотрим на другие планеты, мы можем изо всех сил пытаться обнаружить скрытые формы жизни, особенно если они не научились возводить большие города и сооружения.

Люди уже уничтожили всех инопланетян

Предполагается, что Homo sapiens существует уже около 300 000 лет, но мы «помним» свою историю только последние 5000 лет. Это означает, что около 295 000 лет, или 98,3 процента нашей истории, совершенно неизвестны.

Люди как вид оказались очень воинственными по своей природе, и считается, что они истребили неандертальцев. Вполне возможно, что в какой-то момент нашей неписаной истории произошла война между людьми и инопланетянами, в результате которой последние были уничтожены.

Инопланетяне уже вымерли

Есть свидетельства того, что на поверхности Марса когда-то была жидкая вода, но теперь планета сухая и безжизненная. Могла ли планета когда-то быть наполненной жизнью? Многие эксперты, судя по всему, так думают.

Но если это так, что могло случиться с инопланетянами? Одним из возможных объяснений может быть изменение климата, которое могло бы привести к исчезновению инопланетян. Они также могли погибнуть в результате стихийного бедствия или падения метеорита.

Инопланетяне живут в другом измерении

Мы часто предполагаем, что инопланетяне существуют в физическом мире, и что инопланетная жизнь должна иметь параллельную жизнь, которую мы знаем и понимаем в соответствии с нашими собственными представлениями.

Мы можем подумать, что инопланетяне существуют в другом месте, к которому мы не можем получить доступ или измерить с помощью доступных нам инструментов и знаний.

Мы ищем их не в тех местах

В нашем поиске инопланетной жизни наше внимание уже давно сосредоточено на том, что находится в космосе, но мы не обязательно учитывали, что инопланетная жизнь уже может скрываться на Земле.

Существует еще много загадочных мест на Земле. Некоторые теоретики считают, что инопланетяне действительно могут жить буквально под нашими ногами, глубоко под земной корой. Поэтому вместо того, чтобы смотреть на небо, может быть, нам стоит посмотреть глубоко вниз?

Инопланетяне не хотят, чтобы их нашли

Существует также вероятность того, что инопланетяне знают о нас, но по какой-то причине они не хотят, чтобы мы знали о них. Возможно, изучив нас, они просто решили, что им лучше просто держаться на расстоянии от нас.

Но, возможно, инопланетяне на самом деле тайно манипулируют нами из-за кулис, и они не хотят раскрывать себя? Как бы то ни было, они очень хорошо скрываются.