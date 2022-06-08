Когда мы устали, мы едим больше: как ваши привычки сна влияют на привычки в еде

Хороший сон очень важен для наших привычек в еде. Исследования доказали, что когда мы не высыпаемся, то питаемся неправильно. При этом наша физическая активность резко падает. Недосыпание и усталость нередко становятся причинами нездорового образа жизни, что негативно сказывается на организме в целом. В статье мы расскажем, как наши привычки сна влияют на привычки в питании.

Усталость – причина переедания

Одно исследование показало, что когда люди устают или недосыпают, то они едят больше. Для поддержания бодрствования их организму требуется больше энергии, которую они получают из пищи.

Ученые также исследовали действие двух гормонов: грелина и лептина. Эти соединения отвечают за аппетит. Выделение грелина вызывает чувство голода, а секреция лептина сопровождается чувством сытости и подавлением аппетита.

Дефицит сна негативно влияет на выработку этих гормонов. Даже однократное недосыпание может привести к преобладанию грелина над лептином и повышенному аппетиту.

Недосыпание и потребность в нездоровой пище

Когда человек не высыпается, он начинает налегать на сладкую и жирную пищу. Это связано с тем, что его организм нуждается в легких и доступных источниках энергии, таких как быстрые углеводы и насыщенные липиды. При этом потребность в питательной и полезной пище значительно снижается.

Недавнее исследование установило, что люди, которые спят некрепко и часто просыпаются, потребляют много сахара и жиров. Но при этом они едят мало пищи с клетчаткой.

Еще один эксперимент был проведен в США. В нем приняли участие подростки. В течение 5 ночей они спали всего 6,5 часов. В результате среди испытуемых потребление десертов и других сладостей возросло на 50 %.

Тяга к кофеину

Люди, которые не высыпаются, нередко пьют много кофе в течение дня. Таким способом они хотят взбодриться. Но это приводит лишь к новому недосыпанию.

Кофеин имеет довольно долгий период полураспада, который длится 5 – 7 часов. Если вы пьете кофе в середине дня, то его стимулирующий эффект будет сохраняться и ночью. В результате человек ложится спать позже. Утром он чувствует себя разбитым и тянется за новой порцией напитков с кофеином.

Снижение физической активности

Недосыпание плохо сказывается не только на привычках в еде, но и на всем образе жизни. Если человек мало спал, то у него не остается сил на физическую активность. Ему не хочется тренироваться и посещать спортзал. Даже обычную утреннюю гимнастику он выполняет с трудом.

Во время сна наш организм восстанавливается. Если этого не происходит, то поддерживать физическую активность становится невозможно. В сочетании с неправильным питанием это может привести к появлению лишних килограммов.

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Многие профессиональные спортсмены знают, что перед соревнованиями нужно хорошо выспаться. Это значительно улучшает результаты. Если вы хотите оставаться активными и регулярно тренироваться, вам необходимо отрегулировать продолжительность сна.

Как питание влияет на сон

Наши пищевые привычки тоже влияют на качество сна. Многие люди замечали сонливость после употребления блюд из индейки. Это связано с тем, что мясо этой птицы содержит триптофан. Эта незаменимая аминокислота способствует выработке гормона сна – мелатонина.

Триптофан содержится не только в индейке. Это вещество присутствует в молочных продуктах, яйцах, бобах, овощах и фруктах. Если у вас есть проблемы с засыпанием, то почаще включайте эти виды пищи в свой рацион. Особенно полезно употреблять их на ужин.

Заключение

Можно сделать вывод, что плохой сон отрицательно влияет на наши потребности в еде и физическую активность. Недосыпание может стать одной из причин набора веса. Если вы недовольны своими пищевыми привычками, то стоит задуматься о качестве вашего сна.