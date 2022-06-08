Ах, эти черные глаза: 5 домашних техник, которые помогут естественным образом получить длинные ресницы

Глаза являются очень важной частью нашего тела. Ресницы, как известно, оберегают глаза и защищают их от пыли и мусора.

К тому же, длинные ресницы подчеркивают красоту лица. Есть множество хороших способов сделать их более красивыми, крепкими и здоровыми.

С возрастом ресницы могут становится тоньше и даже могут выпадать. Вот некоторые хорошие домашние способы, которые помогут сделать ресницы более длинными и красивыми.

Касторовое масло

Касторовое масло не является новинкой в мире косметических продуктов. На протяжении нескольких веков это средство использовалось для предотвращения появления седины и перхоти. Часто его применяют для ухода за волосами.

Касторовое масло на 90% состоит из рицинолеиновой кислоты. Эта кислота уменьшает выпадение волос, а также помогает поддерживать их густоту.

Чтобы ресницы стали более крепкими и густыми, нужно взять 5-6 капель касторового масла, налить его в миску. Смочить ватный тампон.

Осторожно нанести на ресницы на ночь. Смыть теплой водой с мылом.

Зеленый чай

В зеленом чае в большом количестве содержится полифенол, который стимулирует рост волос.

Можно взять 1 пакетик зеленого чая, залить его теплой водой и оставить примерно на 10 минут. Затем выпить.

Также можно подождать, пока чай остынет, а затем нанести его на ресницы при помощи ватного тампона.

Кокосовое масло

Кокосовое масло – одно из самых лучших масел для волос, используемых в мире. Оно может легко проникать через кожу и предотвращать выпадение волос.

Кроме того, кокосовое масло помогает в лечении истончения волос. Это отличное средство для укрепления ресниц.

Однако, стоит быть осторожным, так как кокосовое масло может оставлять маслянистую пленку, из-за которой ресницы опустятся. Это может доставлять дискомфорт.

Чтобы этого избежать, нужно наносить небольшое количество этого средства.

Взять 5-6 капель масла и поместить его в миску. Смочить ватный тампон. Осторожно нанести на ресницы на ночь. Смыть теплой водой с мылом.

Витамин Е

Это средство является хорошим источником антиоксидантов, которые снижают окислительное повреждение, приводящее к повреждению и выпадению волос.

Витамин Е содержит соединение токотриенола, который способствует росту волос.

Капсулы с витамином Е разломать и вылить жидкость в чистую миску. Нанести средство кончиками пальцев на ресницы.

Оставить на 5-10 минут, а затем промыть.

Также можно принимать капсулы в качестве пероральной добавки. Однако, делать это можно только после консультации с доктором.

Масло оливы

В этом масле присутствует фенольное вещество, которое называется олеуропеин. Это соединение способствует увеличению роста волос. С помощью масла оливы можно сделать ресницы более длинными и красивыми.

Взять 3-4 капли масла оливы, налить в миску и смочить ватный диск. Нанести это средство на ресницы на 15-20 минут. Смыть теплой водой с мылом.

Как ухаживать за ресницами

Нужно осторожно снимать макияж и никогда не тереть глаза.

Не стоит спать с макияже, а также не рекомендуется постоянно наращивать ресницы. Стоит быть осторожными при использовании бигуди или других средств доя завивки волосков.