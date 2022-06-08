Странная история Томаса Парра, который прожил 152 года

На протяжении всей истории жили очень странные люди, размывающие границы между легендами, фольклором и реальностью. Одним из таких был некий Томас Парр, пожилой британец из XVII века, который, возможно, являлся самым старым человеком в мире.

Парр жил в маленькой сельской деревушке Виннингтон в приходе Альбербери, графство Шропшир, Англия. Он приехал сюда около 30 лет назад и местные жители позже дали ему прозвище “Старый Том”, потому, что он стал считаться самым старым жителем этой деревни.

Парр был довольно бодрым для своего предполагаемого возраста, но считался слегка чудаковатым. Он, к примеру, питался только самым простым сыром и молоком, заедая их грубым хлебом и запивая кисломолочной сывороткой – всё собственного изготовления, естественно. Он имел достаточно сил, чтобы в одиночку работать на ферме, выращивая виноград.

А еще он был в целом малообщительным, но однажды оказался неожиданно разговорчивым и история, которую он всем рассказывал, казалась людям не меньшей выдумкой, как сказки про фей. Однако Парр уверял, что это правда и ему не было причины не верить, ведь он никогда ранее не выдумывал ничего подобного.

Парр говорил, что ему на самом деле 152 года и он родился в районе Волластона в 1483 году во время второго правления Эдуарда IV, в последние годы Войны Алой и Белой Розы, а в 1500 году отправился служить в армии.

Он десятки лет прожил холостяком, а женился лишь когда ему было около 80 лет, причем выглядел он тогда не старше 30-35 лет. В браке у него родилось двое детей, но они умерли в младенчестве. Однако бездетным он не остался, по его словам в 105-летнем возрасте у него был роман на стороне, от которого родился внебрачный сын. Ему пришлось публично покаяться в этом грехе.

Его первая жена умерла, когда ему было 110 лет, после чего он женился на своей второй жене, вдове по имени Джейн Ллойд. Когда и она скончалась, Парру было уже 122 года, но по его словам, он был еще достаточно “молод и здоров”, так что он решил переехать в Виннингтон, чтобы начать тут новую жизнь.

Заявления Парра о том, что ему полтора века от роду, выглядели шокирующими для людей, чья средняя продолжительность жизни в ту эпоху равнялась 50-60 годам. Вскоре эта история стала распространяться по округам как лесной пожар и быстро добралась до Лондона, где привлекла внимание Томаса Говарда, 21-го графа Арундела.

Говард был настолько очарован этой историей, что лично отправился в Шропшир, чтобы встретиться с Парром и подробно расспросить его о его жизни. Услышав история лично от Парра, Говард на все 100% поверил ему и заявил, что старик является “чудесной медицинской аномалией” и “любопытным произведением природы”.

Говард стал уговаривать Парра поехать с ним в Лондон, так как хотел представить его королю Карлом I. Парр согласился. С ними поехала невестка Парра, полностью подтверждая все рассказанное Парром, а также некий паренек по прозвищу Джек-Дурак, придворный шут, чья задача была развлекать Парра во время долгого и утомительного путешествия.

По пути их окружали толпы любопытных, которые хотели посмотреть на 152-летнего человека, и эти толпы и волнения становились тем больше, чем ближе они подъезжали к Лондону, где новости о Парре уже превратили его в сенсацию и чудо света.

В Лондоне к нему относились с таким почтением, словно обращаясь с королевской особой, а написать его портрет вызвались знаменитые художники той поры Питер Пауль Рубенс и Энтони Ван Дейк.

Когда Парр предстал перед королем Карлом I, тот спросил его, каким был его величайший поступок за всю его долгую жизнь, и на что старик ответил, что смог тщательно покаяться во всех своих грехах.

Вокруг Парра ходило много слухов, сплетен и предположений о том, каким образом он смог прожить так долго. Кто-то считал, что это из-за его сыро-молочной диеты, другие уверяли, что всему “виной” свежий воздух сельской местности.

Как бы то ни было, в Лондоне Парр вскоре начал стремительно стареть, словно потерял всю свою благодать. Некогда энергичный человек, который ходил без хромоты, не кашлял и имел отличное зрение, он начал словно увядать, теряя зрение и испытывая проблемы с дыханием и ходьбой.

Вскоре он стал выглядеть очень хрупким и истощенным, а через несколько недель он скончался.

Когда король осмотрел его вместе со своим личным врачом доктором Уильям Харви, было обнаружено, что внутренние органы Томаса Парра находятся в идеальном состоянии, словно это органы молодого человека. Так что было принято мнение, что Парр умер не от внезапной старости, а скорее всего его убил загрязненный воздух Лондона, вкупе с новой пищей и суетливостью городской жизни.

Уильям Харви не полностью верил в то, что Парру было 152 года, но он никогда публично не отрицал этого и не спорил с этим заявлением, и его отчет о вскрытии был озаглавлен “Анатомическое исследование тела Томаса Парра в возрасте 152 лет”.

“Старый Том” был похоронен в Вестминстерском аббатстве 25 ноября 1635 года, а похоронная процессия была организована самим королем Карлом I.

В то время не было никакого реального скептицизма по поводу утверждений о его невероятном возрасте и люди просто принимали эту историю на веру, как бы фантастично это ни звучало, а его надгробие послушно указывало его возраст как 152, а также там было указано, что он пережил десять королей.

Нам остается только гадать, насколько его история была правдой. Действительно ли он дожил до 152 лет, или он был просто очень талантливым рассказчиком?

К сожалению, нет реального способа действительно узнать, так как записи о рождении в те дни были в лучшем случае неточными и хранились только в реестрах приходов, и не было найдено никаких конкретных записей, подтверждающих или отвергающих возраст Парра.