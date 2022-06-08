Американский полковник в отставке – США намеренно втягивают весь мир в ядерную войну

Американцы играют в очень опасную игру на Украине, которая может закончиться ядерной войной, заявил американский полковник в отставке и бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк. При этом они втягивают в неё весь остальной мир, недооценивая риски. Происходящее напоминает ситуацию в Европе в 1914 году, когда «эффект домино из альянсов, злости и истерии в СМИ» привёл к обострению ситуации и мировой войне, в результате которой погибло 14 миллионов человек, передаёт его слова Die Freie Welt.



AP

Американский полковник в отставке и бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк предупредил о том, что украинский конфликт может обостриться, пишет Die Freie Welt. По его словам, своей политикой США усугубляют ситуацию и намеренно втягивают весь мир в ядерную войну с Россией.

Он сравнил события на Украине с боевыми действиями, которые американцы вели в других странах. Почти во всех случаях это были опосредованные войны, в которых США мотивировали, поддерживали и даже поставляли оружие государствам, армиям, повстанцам, террористическим группировкам или меньшинствам. То, что происходит сейчас на Украине, сильно напомнило ему недавние события в Сирии.

«США придерживаются стратегии использования посредников для ведения войн. Наша цель была свергнуть законное правительство Сирии, и, чтобы добиться этого, мы задействовали посредников, которые были самыми отвратительными террористами. Нечто очень похожее сейчас происходит на Украине» — рассказал он. Вашингтон подогревает боевые действия на Украине с помощью поставок вооружения и другой поддержки: «Соединённым штатам и НАТО всё равно, сколько украинцев умрёт. Их не волнуют ни гражданские, ни женщины, ни дети, ни солдаты».

При этом Блэка удивило, какую сдержанность проявляют в ходе боевых действий русские: «Они не уничтожили железнодорожные пути. Не уничтожили заводы. Не уничтожили многие объекты. Не разбомбили ни одного здания в центре Киева, столице Украины, они не разбомбили здание, в котором заседает парламент. Они проявляли невероятную сдержанность и несмотря ни на то надеялись, что получится добиться мира».

В Ираке американцы поступали совершенно иначе, рассказывает полковник в отставке: «В Ираке мы уничтожили практически всё, что имело значение. Мы без разбора бомбили военные и гражданские цели. Коалиция совершила 100 000 вылетов за 42 дня. Сравните это с русскими, которые за тот же промежуток времени совершили 8000 вылетов. 100 000 американских вылетов против 8000 за тот же самый период. Я думаю, что русские действовали избирательно».

Блэк подчеркнул, что США недооценивают события, происходящее на Украине, и связанные с ними риски, потому что эта страна находится далеко и отделена от американцев Европой. Но у РФ есть огромный ядерный арсенал, которым она может в любой момент воспользоваться, чтобы нанести удар по США. Американцы играют в очень опасные игры. Ему происходящее напоминает ситуацию в Европе в 1914 году, когда «эффект домино из альянсов, злости и истерии в СМИ» привёл к обострению ситуации и мировой войне, в результате которой погибло 14 миллионов человек.