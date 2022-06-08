Мнение: Новая Русская идеология. Введение

Буду постепенно переносить на бумагу (конспективно) идеи о русской ментальности, которые я уже давно озвучиваю в видеороликах на своем канале в Ютубе. Начнем как раз с идеологии.

Странная озабоченность идеологическим вопросом

Русские как бы мыслители все 30 постсоветских лет бредят какой-то «государственной идеологией», которая будто бы крайне необходима русскому народу. В Конституцию РФ даже специально вставили целую статью 13, прямо запрещающую устанавливать в стране какую бы то ни было идеологию «в качестве государственной или обязательной», но это не помогло: стон «а как же мы без идеологии-та??» не умолкает, причем звучит и справа, и слева. И этот стон, и диковинная спецстатья в Конституции, которая утверждает ОТСУТСТВИЕ – всё странно. В других странах такого и близко нет. Франция, Германия, США и другие живут без «общепринятой идеологии» сотни лет и не плачут.

А в России – нет, никак не уймутся. Всё требуют идеологию «создать». Казалось бы – вам надо, так создайте! Нет – им ведь нужно, чтобы идеология была еще и обязательной для всех. Нужен госзаказ, и чтоб потом – ни вправо, ни влево! Иначе – не считается!

Вопрос – зачем?! Откуда этот зуд? Неужели 70 лет строительства коммунизма не хватило? Если отбросить чисто меркантильные причины, типа «попилить на госзаказе», то можно обнаружить и некую объективную основу. Вполне возможно, что русскому народу действительно больше других нужна какая-то идеология – по причине, которую мы уже не раз обсуждали: потому что русские – самый крупный северный народ, потому что живут русские в основном в местах, неблагоприятных для проживания, с суровым климатом, неплодородными почвами, в местах, где мало солнца, но много снега зимой и гнуса летом.

Другими словами, русским нужно какое-то особое обоснование – почему они живут там, где они живут, а не где-то еще. И из всех обоснований самое лучшее – что они выполняют какую-то особую миссию или знают нечто, что позволяет легко и с улыбкой существовать даже в самых тяжелых условиях. То есть – имеют ИДЕЮ.

В какой-нибудь солнечной Италии можно и без идеи, даже в сумрачной тевтонской Германии – можно. А в России – не получается. Или, точнее, получается – но плохо.

Думается, серьезно усугубило бедственное психологическое состояние русских развитие коммуникационных технологий и вообще глобализация. Ранее, по крайней мере, подавляющее большинство редко далеко уходило с занимаемой территории, и поэтому вполне могло всю жизнь прожить в иллюзии, что шесть месяцев зимы в году и скудные урожаи, которые то есть, то нет – это не просто норма, но норма единственная, и никак иначе просто не бывает. Как писал прославленный русский поэт Осип Мандельштам (прежде чем умереть в тюрьме от голода и холода):

Я от жизни смертельно устал

Ничего от нее не приемлю

Но люблю эту милую землю

Оттого что иной не видал.

Тут сразу всё: и фирменная русская депрессия (на языке аборигенов – тоска), и безнадежность, и тихое принятие участи.

Но так было. С развитием прогресса даже самое темное население в самых глухих уголках Евразии постепенно узнавало, что, оказывается, есть множество мест, где всё обстоит по-другому, где есть и солнце, и воздух, и моря, и фрукты, и урожаи три раза в год, и носить шубы и шапки совсем необязательно. А некоторые даже, воспользовавшись новейшими средствами транспорта, смогли увидеть и почувствовать разницу воочию.

И на этом общем, глобальном фоне жизнь в России для большинства стала в еще большей степени восприниматься как наказание. Но за что?

Поэтому общая идеология, видимо, действительно объективно нужна. Другое дело, что глупо думать, будто ее для этого надо как-то специально «создавать» по некоему «госзаказу». Как раз наоборот: если объективная необходимость в самом деле существует – идеология появится сама, безо всякой помощи специально уполномоченных чиновников. И можно даже выделить три господствовавших в «Русском мире» «идеологии», если брать последние 100 лет.

(продолжение следует)