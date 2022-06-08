 

Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу

08.06.2022, 6:50, Новости дня
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После решения РФ приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых Япония ресурсов намерена продолжить консультации с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность, сообщил представитель японского МИД телеканалу NHK.

Представитель японского внешнеполитического ведомства назвал решение российской стороны «чрезвычайно прискорбным». «Как будто бы (подписание документа о технической помощи Сахалинской области) являлось предварительным условием для выполнения положений договора. Мы намерены продолжить консультации с российской стороной, чтобы дать возможность японской стороне продолжить деятельность в рамках соглашения», – приводит слова японского дипломата РИА «Новости».

В свою очередь, представители управления рыболовства Японии сообщили телеканалу, что в настоящее время «ведется подтверждение ситуации через японский МИД».

Японские суда вели лов в районе Южных Курил по соглашению от 21 февраля 1998 года, которое давало им возможность заниматься промыслом в этом районе по выделенной квоте за определенную плату.

Накануне Москва приостановила соглашение с Токио о морском промысле.

Ранее Япония объявила санкции против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции.

Напомним, всего в списке товаров, которые запрещено поставлять из Японии в Россию, уже свыше 300 наименований. Кроме того, санкции Токио распространяются более чем на 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более чем на 200 российских компаний и организаций. Ведущие банки Японии из-за санкций против РФ потеряли 2,7 млрд долларов. При этом поставки из РФ в Японию резко выросли.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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