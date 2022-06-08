Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине

Передача Соединенными Штатами дальнобойных артиллерийских систем Украине чревато непредсказуемыми последствиями и может привести к эскалации, предупредили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Администрация [президента США Джо Байдена] демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями», – говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства.

«Кроме того, в Вашингтоне игнорируют очевидную угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки национал-радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами», – отметили дипломаты.

Как говорится в комментарии, «массированные поставки киевскому режиму вооружений, военной техники и боеприпасов свидетельствует об отходе США от продвигаемых ими международных принципов сдержанности при передаче продукции военного назначения в зоны конфликтов». «Подобные двойные стандарты подрывают доверие к Вашингтону как к участнику многосторонних экспортно-контрольных механизмов», – указали дипломаты.

В дипмиссии также обратили внимание на вопиющее нарушение обязательств США перед Москвой: решение Вашингтона передать Киеву в рамках нового пакета помощи четыре вертолета Ми-17 российского производства. «Такая поставка осуществляется в обход положения о сертификате конечного пользователя, требующего письменного согласия России», – заявили в посольстве, отметив, что США проигнорировали соответствующие обращения российской стороны.

Как указали дипломаты, пренебрежение международными нормами проявляется и при поставках Киеву переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. В дипмиссии отметили, что таким образом нарушается резолюция Генассамблеи ООН и согласованные «Элементы экспортного контроля за ПЗРК», «непосредственно направленные на минимизацию рисков попадания указанного класса вооружений в руки негосударственных субъектов».

«Опасность передачи ПЗРК «третьим» странам признают и сами американцы. Неслучайно между Россией и США долгие годы существовало соглашение о взаимном информировании о зарубежных продажах ПЗРК», – подчеркнули в посольстве.

Ранее посол РФ в Соединенных Штатаз Анатолий Антонов предупредил, что в случае поставок Украине американских дальнобойных ракет, Россия предпримет адекватные шаги для защиты своей территории от возможной атаки.

Накануне советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для «остановки» продвижения российских войск Украине нужно 60 РСЗО. Он призвал Запад поставлять Киеву в разы больше ракетных систем и с большей дальностью действия. В РФ высмеяли заявление Арестовича, который не разбирается в военном деле.

В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ всемирной организации предупредил о праве РФ на ответный удар в случае применения Украиной американских РСЗО высокой дальности. Днем ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет применять средства поражения по тем объектам, которые пока под удар не попадали. В тот же день в США предупредили, что решение президента США Джо Байдена об отправке РСЗО на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности.

В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».

В прошлую среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории РФ и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. Также стало известно о планах администрации Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.

Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы РФ предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего РФ оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт РФ и НАТО из-за поставок оружия Украине.

В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

В апреле посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ в Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против РФ на Украине.

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