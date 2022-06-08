 

Мнение: Расширение оборонительного альянса

08.06.2022, 6:41, Разное
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Волноваться не о чем. Расширение оборонительных альянсов это нормально.

Источник: Colonel Cassad



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