Украинский конфликт стал ответом на пренебрежительное отношение Запада к России

США и Европа не понимают, презирают и недооценивают современную Россию, и это легкомыслие может дорого им обойтись. Как пишет Causeur, по сути, империализм России, включая нынешний конфликт с Украиной, — это лишь ответ на пренебрежительное отношение Запада. При Владимире Путине россиянам стал философски присущ взгляд на себя как на дискриминируемую нацию, а у РФ появилась возможность выставлять свои действия на международной арене как оправданную самооборону.



AP

В отношении РФ на Западе по-прежнему процветает невежество. Некоторые до сих пор изображают эту страну как империю зла, другие выдумали себе абсолютно ложный, вводящий в заблуждение образ «страны рабов». В соответствии с этой упрощённой схемой, самым лучшим чувством в этой «стране рабов» было возникшее не так давно стремление присоединиться к цивилизованному Западу с его «либеральной демократией», но это стремление, мол, было остановлено «авторитарным» Путиным. Как пишет Causeur, ошибка здесь заключается уже в выборе терминов: «цивилизованный Запад», «либеральная демократия». Их не найти ни в лексиконе современного россиянина, ни в традиции русской мысли.

Как продолжают авторы материала, в своё время покойный сенатор США Джон Маккейн назвал Россию «страной-бензоколонкой». Сейчас администрация США дополнила эту шутку, объявив Россию «бензоколонкой с толпой вооружённых людей». Конечно, американцев здесь можно поругать за расизм, но прежде всего это даже не ксенофобия, а «какое-то дурацкое легкомыслие, с которым Запад не понимает, презирает и недооценивает современную Россию».

«Все недавние выступления Путина построены вокруг темы унижения. И действительно, постоянных унижений, обрушивающихся на Россию, последние годы хватает. Показывающую неплохие успехи в развитии страну всё время пытаются «забанить» в той или иной сфере — и всегда за этими попытками стоит коллективный Запад, ревниво защищающий своё положение «царя горы» на международной арене. В итоге при Путине россиянам стал философски присущ взгляд на себя как на дискриминируемую нацию. А у РФ появилась возможность выставлять свои действия на международной арене как оправданную самооборону», — пишут авторы статьи.

Однако они отмечают, что унижения начались не с приходом Владимира Путина. Они начались с момента «шоковой терапии» в 1990-х годах, когда РФ совершила болезненный переход от коллективистской экономики к свободному рынку за несколько лет. Начало фазы этих унижений можно возвести к распаду Советского Союза. А любители заглянуть ещё дальше в прошлое найдут там тот факт, что Запад быстро забыл о высокой цене, заплаченной Советской Россией за освобождение Европы от немецкой армии. В итоге ещё до прихода к власти Владимира Путина российский народ уже устал от Запада и две трети россиян считали Запад враждебным. В какой-то момент русские всё же поверили, что Запад воздержится от нарушения определённых правил, в частности, поверили обещаниям о том, что НАТО не будет расширяться дальше на восток. Однако все прекрасно знают, что случилось дальше.

«Российская власть пытается убедить мир, что империализм России, включая нынешний конфликт с Украиной, — это лишь ответ на пренебрежительное отношение Запада к её политике открытости. По факту так и есть, но на самом деле ситуация намного сложнее», — пишут авторы Causeur.

Они акцентируют внимание на том, что Запад безоговорочно осуждает все нарушения суверенитета народов, но в то же время Соединённые Штаты и Европейский союз решили вести дистанционную прокси-войну против России, поставляя украинским вооружённым силам оружие, необходимое для ведения длительных военных действий. И оно нужно Киеву не столько для защиты, сколько для отвоевания регионов, не желающих жить под его властью. В результате конфликт рискует перекинуться в Европу, как это уже было во время холодной войны, которая станет потенциальным театром военных действий.

«Война не бывает вечной, и военная кампания на Украине тоже когда-нибудь закончится. Братья-враги должны утопить свои обиды в прочном, долгосрочном договоре, не оставляющем места духу мщения. Мы, европейцы, лучше, чем кто-либо другой, знаем, как часто повторяются войны, если они заканчиваются фальшивым миром. Мы не можем простить и поддержать все агрессивные поползновения России, мы не должны играть на её стороне. Но мы должны уже теперь, не медля, защитить себя от следующей войны, положив конец порочному кругу событий последних десятилетий. Этот круг в последнее время действует таким образом, что РФ всегда оказывается в конфронтации с Европой, а не на её стороне», — заключают авторы статьи.