 

Осталась бездетной и одинокой, прожив почти всю жизнь с няней: что стало с актрисой Ириной Розановой

08.06.2022, 5:56, Разное
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Многие зрители знают Ирину Розанову благодаря фильмам “Интердевочка”, “Ворошиловский стрелок”, сериалу “Петербургские тайны”. Розанова начала появляться в кино с середины 80-х и до сих пор остается востребованной актрисой. Количеству ролей в копилке артистки можно только позавидовать, а вот крепкую семью ей создать так и не посчастливилось.

Ирина Юрьевна появилась на свет в 1961 году. Ее родители, Юрий Розанов и Зоя Белова, были провинциальными актерами. Неудивительно, что Розанова с самого детства грезила творчеством и решила посвятить этому всю свою жизнь. В пять лет Ирина впервые вышла на сцену, а после окончания школы уехала в Москву и попробовала поступить в Щепкинское училище. Пусть в первый раз будущая звезда и не прошла отбор, мечта не позволила ей опустить руки. В 1988 году она стала выпускницей ГИТИСа.

Дебютной работой актрисы стал фильм “Подружка моя”. Розанова получила роль в этой картине еще до окончания учебы и с того момента не переставала сниматься. По-настоящему популярной Ирина стала после выхода “Интердевочки”, а сегодня в ее копилке более 150 киноработ.

Несмотря на плотный рабочий график, артистка успевала заниматься и личной жизнью. Розановой не раз приписывали служебные романы, к тому же, она трижды пробовала создать семью.

С первым мужем, режиссером Евгением Каменьковичем, они познакомились еще в студенчестве и расстались через два года. Со вторым, продюсером Тимуром Вайнштейном, почти не виделись из-за работы и разошлись, по слухам, после того, как у Ирины случился выкидыш. Третий союз звезды, с кинооператором Григорием Беленьким, тоже потерпел крах. Детей у артистки ни в одном браке не появилось.

Одним из самых близких людей для Розановой оставалась любимая няня. С ней актриса провела почти 40 лет своей жизни, пока не потеряла. Женщина воспитывала Ирину с раннего детства, а потом, когда та уехала поступать, перебралась вместе с ней в Москву. Няня была компаньоном, подругой и второй мамой артистки.

Несмотря на то, что Ирина Юрьевна одинока в личной жизни, она называет себя семейным человеком. У звезды есть старший брат Павел, племянница и внучатые племянники, которым она уделяет много времени. К тому же, актриса сохранила хорошие отношения с бывшими мужьями – они не исчезли из ее жизни. Единственное, о чем Розанова по-настоящему сожалеет, так это о том, что она не смогла стать матерью.

Впрочем, на судьбу знаменитость жаловаться и не думает. Она посвящает себя любимой профессии, ведет активный образ жизни и прекрасно выглядит. В свои 60 она по-прежнему полна сил и энергии.



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