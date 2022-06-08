Эксперт: МАГАТЭ хочет проверить Запорожскую АЭС и успокоить мировое сообщество

«Если визит состоится, Киев больше не сможет отправлять в МАГАТЭ политически ангажированную информацию о ситуации на Запорожской АЭС, которую контролирует Россия. Вот почему Киев пытается помешать поездке», – отметил газете ВЗГЛЯД бывший замглавы Минатома Булат Нигматуллин. Ранее в Киеве выступили против визита делегации МАГАТЭ в Энергодар.

«Руководители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), желают убедиться сами и затем, в свою очередь, убедить мировое сообщество в том, что на Запорожской АЭС все безопасно: персонал на месте, инспекторы по надзору на месте, система контроля за реакторами работает», – считает бывший замглавы Минатома РФ Булат Нигматуллин.

«Судя по всему, это официальный Киев дал украинскому «Энергоатому» указание «привязывать» ревизию на Запорожской АЭС к тезису о том, что МАГАТЭ тем самым якобы одобряет факт контроля российских войск над этой атомной станцией и якобы поддерживает и саму российскую спецоперацию. Но МАГАТЭ вообще не занимается такими вопросами просто по своему профилю – эта организация не вмешивается в политику», – сказал Нигматуллин.

«МАГАТЭ занимается исключительно сферой ядерных технологий. Любая АЭС – потенциально опасный объект. Шесть энергоблоков Запорожской АЭС производят в год 45 млрд киловатт-часов энергии. Если парализовать там работу энергоблоков, то может произойти катастрофа, в зоне которой окажется весь юг Украины. Вот почему эксперты МАГАТЭ хотят проверить состояние АЭС и успокоить мировое сообщество», – сказал эксперт.

«Сейчас Запорожская АЭС охраняется российскими войсками. В украинской атомной энергетике вообще и на этой станции в частности работают высокопрофессиональные люди, отнюдь не самоубийцы. Специалисты отлично знают, что их сфера – крайне чувствительная. А вот подобными демаршами политики в Киеве пытаются парализовать работу этой станции. Кстати, в Киеве и раньше не раз лгали руководству МАГАТЭ насчет того, как идут дела в украинской атомной энергетике, скрывали свои проблемы. Мне кажется, мировое энергетическое сообщество должно подвергнуть этих лжецов остракизму», – заключил Нигматуллин.

Во вторник украинская госкомпания «Энергоатом» – главный оператор Украины по атомной энергетике – выступила против анонсированного визита руководства (МАГАТЭ) в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). «Официальный Киев и конкретно наша организация не приглашали миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Такой визит может состояться только после восстановления украинского контроля над атомной электростанцией», – цитирует заявление «Военное обозрение». По выражению авторов, визит «фактически легитимизирует пребывание оккупантов в Энергодаре».

Напомним, в конце мая гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на Международном форуме в Давосе, объявил, что на Запорожской АЭС до февраля находились 30 тысяч килограммов оружейного плутония и 40 тысяч килограммов обогащенного урана, и этих запасов достаточно для производства ядерного оружия. В этой связи, сообщил Гросси, МАГАТЭ хочет отправить на ЗАЭС свою миссию, чтобы убедиться в том, что уран и плутоний «не были использованы в других целях». Гросси добавил, что планирует возглавить ее лично, передавал ТАСС. В ответ «Энергоатом» обвинил Гросси во лжи. Главный оператор Украины по атомной энергетике объявил, что на ЗАЭС «ни уран, ни плутоний, которые можно было бы использовать в военных целях, не хранились и не хранятся».

За время военной спецоперации Гросси совершил два визита на Украину, посетив Южно-Украинскую и Чернобыльскую атомные станции. Обе контролировались Украиной.

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