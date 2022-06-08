 

МГБ ЛНР обнаружило на базе «Правого сектора»* оборудование ОБСЕ

08.06.2022, 5:25, Новости дня
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Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщило об обнаружении документов и оборудования миссии ОБСЕ на базе запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор»*.

Как говорится в заявлении, 25 мая в доме, где располагалась огневая точка, силовики нашли технические средства мониторинга, связи, а также полиграфическую продукцию, передает РИА «Новости».

Правоохранительные органы ЛНР установили, что телефон, согласно штрих-коду, принадлежит региональному офицеру безопасности луганской команды СММ ОБСЕ Петко Лилову, который, помимо этого, был членом военной разведки одной из стран Евросоюза и работал в ущерб ЛНР, добавили в министерстве.

Ведомство проводит дальнейшие мероприятия по выявлению и документированию противоправной деятельности иностранных спецслужб на территории республики, рассказали в МГБ.

Напомним, 24 мая в МГБ ЛНР сообщали, что сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганске собирал данные о подразделениях Народной милиции Луганской народной республики для последующей передачи спецслужбам США. Месяцем ранее сотрудники МГБ ЛНР обнаружили в Луганске доказательства шпионажа сотрудников миссии ОБСЕ на Украину.

В средине апреля генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ. 10 апреля ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной. В ДНР заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию ОБСЕ в республике. Кроме того, 13 апреля глава Луганской народной республики Леонид Пасечник запретил с 30 апреля деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР, заявив, что за годы конфликта в Донбассе миссия ОБСЕ не способствовала его мирному урегулированию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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