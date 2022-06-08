 

В США сравнили ущерб от санкций для России и Запада

08.06.2022, 5:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир, сообщил в интервью Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.

Как сообщил профессор, антироссийские санкции оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели – «изменения поведения» Москвы, передает РИА «Новости»..

Отвечая на вопрос о цене этих санкций для США, ЕС и всего мира, Ханке отметил, что по этому вопросу есть оценки только от инвестиционных банков, центральных банков, международных организаций, таких как МВФ, и различных НПО. «Эти оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер – лишь верхушка айсберга, – указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», – подчеркнул он.

По его словам, хотя экономические издержки для Москвы окажутся значительными, они «меркнут» по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся те, кто находятся за пределами России. «С точки зрения масштабов: ЕС понесет (огромные. – прим. ред.) расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», – предупредил профессор.

Как указал Ханке, запреты на российские энергоресурсы и их транспортировку окажут «очень негативное и серьезное» влияние на страны Евросоюза, за исключением Венгрии.

«США не останутся невредимыми. Мировые рынки нефти и газа станут политизированными и балканизированными, а нефть не будет поставляться так свободно, как это было в течение последних четырех десятилетий. В результате каждый в конечном итоге заплатит больше, чем было бы в ином случае», – добавил он.

При этом профессор подверг критике заявления президента США Джо Байдена о том, что инфляция в Штатах якобы спровоцирована действиями России. Ханке подчеркнул, что проблемы в США вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как «пьяные матросы».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01.21 / Экс-супруга Маккартни 53-летняя Миллс обручилась с 36-летним кинопродюсером – СМИ

27.10.20 / Лорак показала подарок от Киркорова

01.10.20 / “С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место”.Саливанчук заразилась коронавирусом

24.12.20 / На дистанционку перешли 64% российских студентов

01.08.21 / В Музее исторических ценностей Украины открылась выставка, на которой представлена золотая пектораль

13.02.21 / Замечен прототип нового Dacia Logan 2022 модельного года

27.01.21 / Путин посмотрел фрагменты новых фильмов о войне в Музее Победы

02.03.21 / Стоимость биткоина приблизилась к 50 тыс. долларов

25.01.21 / “Это фашизм”. Профессор университета Драгоманова назвала Украину “американской колонией” из-за языкового закона

16.05.22 / Донецкий депутат рассказал о восстановлении электро- и водоснабжения в Мариуполе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика