NTD – неожиданный снегопад застал врасплох жителей боливийского мегаполиса

Жителей боливийского высокогорного города Эль-Альто застал врасплох неожиданный снегопад. Как передаёт NTD, температура воздуха в самом высоко расположенном мегаполисе мира опустилась до -10 градусов и стала самой низкой для этого периода за последние 24 года.

Неожиданный снегопад застал врасплох жителей боливийского высокогорного мегаполиса Эль-Альто. Температура воздуха опустилась до -10 градусов по Цельсию и стала самой низкой для этого периода за последние 24 года.

В Эль-Альто обычно самые холодные дни приходятся на конец июня — начало июля. При этом снег выпадает редко.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЭЛЬ-АЛЬТО: Холод пришёл раньше времени. Слишком холодно, и дети простывают.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЭЛЬ-АЛЬТО: В это время снега не должно быть. Сейчас фермеры делают чуньо, и продукт может испортиться. Снег нам не на пользу.

Эль-Альто — самый высоко расположенный мегаполис мира. Здесь преобладает горный умеренный климат. Летом не бывает жары, а зимой — сильных морозов. Обычно в зимние месяцы температура плюсовая, но иногда опускается до минус пяти-шести градусов. При этом зимы чаще всего сухие. Снег выпадает в среднем семь дней в году.

Дата выхода в эфир 06 июня 2022 года.