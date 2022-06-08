Мнение: Новая Русская Идеология

Часть Вторая. Взлет и крах предшествующих идеологий

Идеология №1

Сначала – и довольно долго – такой общей идеологией действительно был коммунизм. В нем было всё то, за что его в свое время одобрил Бердяев: и всеохватность, и мессианство, и упор на пресловутую «справедливость» (в противоположность «прибыли» – понятию для русского общинного человека принципиально чуждому; да и в самом деле, в скудном обществе идет «игра с нулевой суммой», если у кого-то собирается слишком «много», то у остальных, скорее всего, не останется ничего и они погибнут).

Тоска по «коммунизму» как по очень удобной общей идеологии в русском обществе до сих пор ощущается; вообще говоря, русским нравилось чувствовать себя «во главе всего прогрессивного человечества», «указывающими всем дорогу к Светлому Будущему». То, что дорога к Светлому Будущему должна прокладываться в самых жутких условиях, казалось естественным – такова ведь доля первопроходцев; то есть свою обычную (в российских условиях) скудную и тяжелую жизнь можно было воспринимать как подвиг – причем сразу для всего человечества, и это грело сердце.

Однако соблазн коммунизма действовал исторически недолго, хотя и захватил пару поколений. Русские с присущей им истовостью кинулись в коммунизм, как в омут головой, не щадя ни себя, ни других (это тоже отмечал Бердяев), обрушили сами на себя невиданный вал репрессий – но все-таки уже лет через 50 после начала Великого Почина обнаружили, что машинка получилась хитрая, но – не ездит. Все та же скудость, дефицит, тоска и бюрократизм – да и климат лучше не стал. Загнивание «прорывной» идеологии лучше всего передано в пророческой шуточной песенке из «Бриллиантовой руки» – фильме, ознаменовавшему начало Застоя.

По такому случаю с ночи до зари

Плачут невезучие люди-дикари

И рыдают бедные, и клянут беду

В день какой неведомо, в никаком году.

То есть наступило Безвременье.

Идеология №2

А потом настало время Идеологии №2, которую можно вкратце обозначить «Будем жить как на Западе». После долгих лет беспросветной коммунистической уравниловки, разбавленной прорывавшимися отовсюду картинками бесконечно заманчивой «западной жизни» (он же «цивилизованный мир»), возобладала жажда «сделаем как у них». Причем, что интересно, это действительно стало новой ВСЕОБЩЕЙ идеологией – то есть эта жажда одинаково охватила и низы, и верхи… что и обусловило неожиданный и относительно бескровный переход советского общества обратно к «рыночной экономике».

Как написал другой великий поэт эпохи, Илья Кормильцев (умер от рака в английской лечебнице, перед смертью приняв ислам)

Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи

Здесь первые на последних похожи

И не меньше последних устали, быть может,

Быть скованными одной цепью, связанными одной целью…

Насколько кроваво коммунизм приходил – настолько бескровно он уходил. Советская власть и коммунистическая партия сползли с России, как короста, открыв нежное, слегка розовое тело. Новой идеологией стала «Норма». Надо, мол, просто жить нормально (то есть как на Западе), ничего нового и лишнего не изобретать, и все будет замечательно. 13-я статья Конституции – дитя как раз той «Идеологии №2», суть которой заключалась в отказе не только от идеологии, но также и от политики вообще; достаточно, мол, всё делать «как на Западе», и всё сложится САМО; «невидимая рука рынка» наведет порядок.

Собственно, в какой-то степени Идеология №2 существует и сейчас; она проявляется, к примеру, в отчетливой и упорно декларируемой внеидеологичности «партии власти», «партии реальных дел», которая «не говорит, а делает». Однако большинство в Идеологии №2 довольно быстро разочаровалось. Обнаружилось, что Невидимая Рука Рынка действительно наводит свой порядок – только этот порядок далеко не всем по вкусу. Причина – все та же: Россия – скудная и холодная северная страна, и большая часть ее производства и ее работников рынку банально НЕ НУЖНЫ.

Об этом после долгих лет непрерывных подвигов и террора времен коммунизма как-то позабылось – но климат, как и географическое положение, практически не изменились. Соответственно, не изменились и условия. В итоге постепенно выяснилось, что «делать как на Западе» – можно, но жить подавляющему большинству (за исключением привилегированного меньшинства) придется стабильно хуже, чем на Западе. И это – не изменить. Так, уже с середины 90-х, стало проступать Новое Разочарование – которое потребовало для своего преодоления явить еще одну, уже Третью Идеологию. Идеологию пожестче. Идеологию для тех, кто уже обжегся два раза. Для народа, который после короткого периода эйфории почувствовал себя глобальным неудачником – тем, про кого пелась пророческая и будто бы шуточная песенка ушедших 60-х. «Плачут невезучие люди-дикари».

Идеология №3, воспринятая со всей русской истовостью, постепенно, но неотвратимо охватила также практически все слои русского общества, снизу доверху, приняла практически тотальный характер. Она проникла всюду, прежде всего в массовую постсоветскую русскую культуру – фильмы, книги, песни. У нее появились свои идеологи и певцы, они писали по ней программные книги и статьи.

Кто-то считает, что ее апофеозом стало 24 февраля, кто-то – что апофеоз еще впереди, в виде Третьей Мировой войны.

(Продолжение следует)