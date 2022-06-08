ЦБ втрое повысил месячный лимит валютных переводов физлиц на зарубежные счета

Банк РФ повысил с 8 июня месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета до 150 тыс. долларов с 50 тыс. долларов, говорится в сообщении регулятора.

«С 8 июня российские резиденты – физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты – физические лица из дружественных стран», – пишет регулятор, передает РИА «Новости».

Ранее лимит составлял 50 тысяч долларов США.

Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до 10 тыс. долларов с 5 тыс.

Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.

Ранее ЦБ принял решение смягчить ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц, теперь можно перевести со своего банковского счета за границу не более 10 тыс. долларов в течение месяца.

—