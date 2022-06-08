Минниханов пригласил в кадровый резерв Татарстана победителей конкурса «Лидеры России»

Победители конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Татарстана пройдут специализированное обучение в команде управленческого резерва республики при поддержке главы региона Рустама Минниханова.

Победителями суперфинала четвертого сезона «Лидеры России» объявлены 106 управленцев из 32 регионов РФ и трех иностранных государств. Они получили возможность пройти программу наставничества конкурса и поработать с выдающимися управленцами страны.

Три победителя представляют Республику Татарстан – это Рафаэль Валеев, управляющий директор по IT АО дочернего банка «Альфа-Банк» в Республике Казахстан, Тимербулат Самерханов – руководитель НКО, учредитель частной образовательной организации «Образовательная культура», Михаил Фокин – начальник Центра управления данными ПАО «Таттелеком». Президент Татарстана Рустам Минниханов направил им поздравительные телеграммы, в которых отметил проявленные ими сильнейшие профессиональные и личностные качества, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Суперфиналисты выразили желание войти в кадровый управленческий резерв Республики Татарстан, которую Минниханов поддержал. В течение года они будут проходить специализированное обучение в команде управленческого резерва республики. Кроме того, им предстоит реализовать проекты, направленные на социально-экономическое развитие республики. В этой работе им будут помогать кураторы проекта – представители Государственного Совета РТ, правительства Татарстана.

Участники проекта поделились с Рустамом Миннихановым впечатлениями от финальных испытаний конкурса, а также планами по развитию республики. В завершение беседы Президент Татарстана выразил желание встретиться с победителями конкурса в рамках программы наставничества, чтобы обсудить высказанные ими идеи, поделиться управленческим опытом.

Участниками суперфинала конкурса «Лидеры России» стали 300 управленцев из 56 регионов РФ и 6 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Из них 7 конкурсантов из Республики Татарстан.

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