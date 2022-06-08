 

Депутат: Экономика России развивается, несмотря на санкции и давление Запада

08.06.2022, 4:00, Новости дня
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«Из кризиса, вызванного санкциями, Россия выйдет в экспортном плане более сильной и влиятельной. Это уже совершенно очевидно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Нифантьев, комментируя итоги совещания по экономическим вопросам под председательством Владимира Путина.

«Данные, которые были озвучены на совещании президента с участием премьера Михаила Мишустина и членов правительства показали – экономика РФ продолжает развиваться, несмотря на санкции и давление Запада из-за проведения специальной военной операции», – отметил депутат Госдумы, член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

Парламентарий напомнил, что любая экономика растет в том числе благодаря экспортной активности. «Санкции повлияли на российский экспорт, однако рост цен на основные российские экспортные товары нивелирует эти потери. Уже можно говорить о том, что из кризиса, вызванного санкциями, Россия выйдет в экспортном плане более сильной и влиятельной. Это уже совершенно очевидно», – полагает собеседник.

Вместе с тем, добавил Нифантьев, внутренний экономический рост зависит от потребительской активности, а с этим сейчас у РФ наблюдаются определенные сложности. «Снизилась потребительская активность, упали располагаемые доходы граждан, – констатировал депутат. – Президент и правительство фактически моментально отреагировали: были приняты меры по увеличению минимального уровня оплаты труда, по индексации пенсий. Прилагаются усилия для увеличения внутренней деловой активности».

Политик также отметил, что глава государства и правительство в этой непростой для страны ситуации выбрали абсолютно точную и верную тактику полной открытости. «Проблемы не замалчиваются, а, напротив, делаются публичными. Тем самым у исполнителей не остается шансов каким-либо образом откладывать их решение. Мы видим, что работа правительства крайне интенсивная, четкая, ответственная. Также крайне важно, что ведется она с привлечением представителей отраслевых сообществ. Это позволяет в кратчайшие сроки находить максимально эффективные решения», – сообщил Нифантьев.

«Мы должны понимать, что определяющим временем для российской экономики будет осень, – добавил депутат. – То, как повлияли санкции на страну, станет ясно в октябре-ноябре. Не хочу заниматься шапкозакидательством, но я почти уверен, что по итогам года сокращение ВВП РФ будет минимальным, а то и не будет вовсе».

Во вторник Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. «Прежде всего хочу сказать о динамике в промышленности, – отметил президент. – Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в РФ прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось. Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например, черная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе».

При этом Путин констатировал, что властям удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, а со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Также, по словам российского лидера, позитивная динамика наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве страны. Глава государства также подчеркнул: нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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