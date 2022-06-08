 

Немецкие экономисты предложили пошлины вместо эмбарго на нефть из России

08.06.2022, 2:38, Новости дня
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Немецкие экономисты выступают за введение пошлин на российские энергоносители, считая это более эффективной мерой, чем эмбарго или снижение объемов импорта, сообщил ведущий экономических институтов Германии ifo со ссылкой на собственный опрос экономистов.

В опросе, проводившемся 24-31 мая, приняли участие 158 экономистов. Большинство поддержали идею введения пошлин на российские энергоносители. Отмечается, что это вынудит Россию снижать цены на экспорт энергоносителей, передает РИА «Новости».

Около 23% не считают пошлины эффективными, опасаясь роста цен, а не снижения.

Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Между тем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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