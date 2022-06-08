 

Меркель передумала совершать поездку по Транссибу

08.06.2022, 2:38, Новости дня
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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник на мероприятии в Берлине сообщила, что до сих пор хочет путешествовать, но теперь считает поездку по Транссибу неактуальной.

«Раньше я хотела проехать по Транссибирской магистрали по России. Но теперь это уже излишне», – приводит слова Меркель ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что мечтает совершить поездку по Транссибирской магистрали. В 2017 году канцлер уже заявляла о мечте прокатиться по Транссибу, вызвав насмешки со стороны российских пользователей Сети.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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