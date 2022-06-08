Меркель передумала совершать поездку по Транссибу

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник на мероприятии в Берлине сообщила, что до сих пор хочет путешествовать, но теперь считает поездку по Транссибу неактуальной.

«Раньше я хотела проехать по Транссибирской магистрали по России. Но теперь это уже излишне», – приводит слова Меркель ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что мечтает совершить поездку по Транссибирской магистрали. В 2017 году канцлер уже заявляла о мечте прокатиться по Транссибу, вызвав насмешки со стороны российских пользователей Сети.

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