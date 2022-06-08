Fox – инфляция пожирает американскую мечту — но Вашингтон лишь разводит руками

США попали в беспрецедентную инфляционную спираль, что ведёт к тому, что американцы настроены крайне пессимистично, считает ведущий Fox Business Стюарт Варни. Между тем, по его словам, на фоне постоянного роста цен на бензин администрация Байдена лишь разводит руками, признавая, что она бессильна как-то переломить текущий тренд.

Мы попали в инфляционную спираль. Я такого никогда не видел. Я помню инфляцию конца 70-х, но такого не было никогда. Что меня поражает — так это то, с какой скоростью растут цены. Поэтому я и назвал этот процесс «спиралью». Именно по этой причине американцы нервничают. Доколе это будет продолжаться?

Сейчас американцы настроены крайне пессимистично, и инфляционная спираль — это одна из главных причин таких настроений. Люди боятся, и люди недовольны. Согласно одному опросу, не имеющему отношения ни к одной из партий и опубликованному в The Wall Street Journal, 38 процентов респондентов полагают, что стали жить хуже.

Помните, что Рейган в своё время спросил у Картера? «Вы лучше сейчас живёте, чем четыре года назад?» Сейчас же более трети респондентов стали жить хуже, причём всего за полтора года правления Байдена, и дела у демократов сейчас идут не очень. Инфляция пожирает американскую мечту: половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это ещё слабо сказано.

Куда же всё идёт? Скорость роста инфляции не снижается, цена бензина за галлон растёт на 4-5 центов каждый день. Обычный бензин вырос на 25 центов за неделю. Скорее всего, вы видели, как меняется ценник на бензин на вашей ближайшей заправке каждый раз, когда вы туда заезжали.

Администрация же лишь разводит руками: на прошлой неделе Байден заявил, что с этим ничего не поделать. К концу же этой недели бензин будет стоить по пять долларов в половине штатов; надвигаются веерные отключения электричества, и кто знает, сколько вам придётся платить за буханку хлеба.

Настроение американцам не сумели поднять ни весна, ни снятие коронавирсуных ограничений. Напротив, оно упало из-за инфляционной спирали, которая продолжает раскручиваться.

Дата выхода в эфир 06 июня 2022 года.