Мнение: Нам было просто не до отдыха с тобой

Мой школьный приятель Коля, работник ЖКХ, улетел отдыхать в Турцию, на 2 недели. Поэтому я, естественно, думал, что всё в порядке. Коля без высшего образования, вентиляцию в домах проверяет, мотаясь по всей Москве, если у него всё хорошо, значит, и у народа в целом всё хорошо – не так ли?

Не тут-то было. Читаю в новостях:

“Россияне массово расхотели отдыхать на курортах Турции на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Статистика туристических прибытий из России в Анталью в 2022 году показывает очень серьезное отставание от доковидных объемов. “Провал” этой весной составляет 70-80 процентов от цифр 2019 года», — заявили специалисты ассоциации… одной из основных причин отказа соотечественников от поездок в республику стало резкое повышение стоимости авиабилетов. Кроме того, на снижение спроса оказало влияние общее падение доходов населения и скачок курса рубля”.

Видали?! Коля-то, оказывается, уникум! Прорвался все-таки в Турцию, хотя и взял, едва не впервые в жизни, себе “третью линию”, вдали от пляжа – обычно он, сибарит, всегда брал первую; “дорого”, сказал Коля.

Народ, стало быть, уже и в Турцию не ездит, и машины не покупает (падение продаж в автосалонах за май – 83%, за апрель – 76%). По нарастающей, в общем. Но есть и хорошие новости! Клубника дешевая в Москве – 300 р./кг. Сладкая.