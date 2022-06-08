 

«Единая Россия» доставила стройматериалы для ремонта домов Донецка и Мариуполя

08.06.2022, 1:15, Новости дня
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«Единая Россия» доставила 10 тысяч кв. м стекла для больниц, школ и жилых домов, чтобы восстановить тепловой контур домов и соцобъектов в Донецке и Мариуполе, также в ДНР доставлено 2,5 тонны средств личной гигиены и тонна зерна, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Волоцков.

По его словам, предстоит выполнить большой объем восстановительных работ, необходимо привести в порядок жилой фонд всего за несколько месяцев, до прихода холодов, сообщается на сайте партии.

«Единая Россия» формирует дорожную карту по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях. В ней будут расписаны объекты, требующие ремонта, график работ, перечень необходимых стройматериалов», – подчеркнул Волоцков.

Гуманитарная миссия организована партией в рамках программы восстановления региона.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

На территории ЛНР и ДНР и освобожденных территориях Украины работает 17 гуманитарных центров «Единой России», 9 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Помимо этого, здесь представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами.

1 июня «Единая Россия» открыла свой первый гуманитарный центр и в Херсоне. Он также работает по принципу многофункционального. Такой же партийный центр гумпомощи начал работать и в Попасной.

Еще одно направление волонтерской работы «Единой России» – это помощь с возвращением Донбасса к мирной жизни. Партия собирает стройматериалы для восстановления разрушенных соцобъектов, домов, закрытия тепловых контуров зданий. И формирует отряды студентов-добровольцев, которые помогут расчищать завалы и ремонтировать разрушенную инфраструктуру.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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