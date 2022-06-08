 

Эксперт: Будущие лидеры «Большой перемены» должны понимать тонкости работы с детьми

08.06.2022, 1:15, Новости дня
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«Началось обсуждение проекта на уровне регионов. Очень важно, чтобы в закон внесли все необходимые правки, которые есть у общественности – особенно у людей, работающих с молодежью на местах», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о движении «Большая перемена».

«Принятие Госдумой в первом чтении законопроекта о создании «Большой перемены» – это шаг в правильном направлении. Создание движения поможет усилить идеологическую работу с подрастающим поколением. Причем, тут дело не в форме, а в том, чтобы будущие лидеры «Большой перемены» понимали, насколько тонко нужно уметь работать с детьми», – говорит председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. «Наш союз как одна из лидирующих молодежных организаций РФ будет полностью помогать им в этом вопросе», – заверил он.

Во вторник Госдума в первом чтении приняла законопроект об общероссийском движении детей и молодежи «Большая перемена». По словам первого вице-спикера Александра Жукова, инициатива «позволит выстроить единую политику воспитания детей, молодежи в образовательных организациях, в объединениях, движениях, сообществах и клубах». Согласно документу, целями движения станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей. Ранее законопроект получил положительные отзывы от профильных комитетов Госдумы, правительства, Общественной палаты, крупнейших общественных объединений.

«Организация должна впитать опыт всех детских движений, которые когда-либо работали и работают на протяжении всей истории нашей страны. Как бы страна наша ни называлась ранее, страна у нас одна, народ у нас один и дети всегда являются нашей главной ценностью. Мы будем брать самое лучшее из нашей истории, дополнять самым лучшим из современности, работать с этим без оглядки на тех, кому за что-то там стыдно», – считает глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«Российское движение детей и молодежи «Большая перемена» призвано помочь сформировать ребенку ценности труда, уважения к старшим, созидания, любви к своей Родине, взаимопомощи, призвано дать путевку в жизнь, предоставить все возможные инструменты для самореализации молодого человека, – сообщил соавтор законопроекта Артем Метелев, глава комитета Госдумы по молодежной политике. – Это непростая задача. Справиться с ней сможет по-настоящему мощная, современная массовая общероссийская организация».

Главная задача создаваемого движения «Большая перемена» – добиться того, чтобы еще до окончания школы молодые люди уже могли определиться с жизненными приоритетами, смогли выбрать интересную и востребованную профессию, рассказывал ранее Метелев газете ВЗГЛЯД. «На выходе и семья, и государство хотят получить трудолюбивого человека, патриота», – указывал собеседник.

Напомним, Метелев внес законопроект «О российском движении детей и молодежи «Большая перемена» в Госдуму вместе с депутатами всех парламентских фракций 19 мая – в 100-летний юбилей пионерии. По его мнению, документ отражает принципы, заложенные в Конституции. Согласно высшему нормативному акту России, дети – важнейший приоритет государственной политики.

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