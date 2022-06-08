 

День Карпа Карполова: приметы и традиции в народный праздник 8 июня

08.06.2022, 0:15, Разное
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История праздника Карпов день, который выпадает на 8 июня, берет свое начало в I веке. Тогда жил один из 70-ти учеников Иисуса Христа – апостол Карп. Святого еще при жизни называли добродетелем и человеком, облагающим возвышенной чистотой ума. Впечатляясь качествами Карпа, апостол Павел поставил его епископом Берии Фракийской.

Как умер святой, точно неизвестно. Согласно одним источникам, он умер своей смертью в Берии, а другим – скончался в муках при императоре Нероне.

Традиции

Этот день в народе называют Карпом Карполовом. Не трудно догадаться, что в это время предки ловили рыбу, причем определенного семейства.

Что нельзя делать 8 июня

Не следует подавать на стол любое блюдо из рыбы. Согласно поверьям, такая трапеза может обернуться отравлением. В этот день разрешается есть только карпов. Также не стоит заниматься пересадкой растений. Они могут засохнуть. Однако безделье в этот день может лишить радостей жизни, поэтому все-таки необходимо найти себе занятие. Например, разумно было бы прибраться в доме, потому что оставлять беспорядок
в этот праздник
тоже было не принято.

Приметы

Конечно же, в день Карпа, 8 июня, обращают внимание на поведение рыб. Если водные жители поднялись к поверхности, стоит ожидать ненастную погоду. Также есть смысл понаблюдать за комарами. Если они летают роем, грядет хорошая погода. Жара будет все лето, если голосит кукушка.



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