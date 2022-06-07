Мнение: Новые города в Сибири



Как пообещали – так и сделали!

Кстати – а что там 8 новых городов в Сибири? Строятся? А то я как-то перестал следить. Меньше года прошло, как Шойгу их пообещал. Будучи при этом, между прочим, лидером списка “Единой России” на выборах в Государственную Думу. Государственное дело!

Интересно, а пупок у Шойгу и его присных не разорвется – и 8 новых городов строить на сибирских бескрайних просторах, и Мариуполь, а также весь Донбасс почти с нуля восстанавливать?