Антонов заявил о важности диалога с США из-за риска прямой конфронтации

Сохраняющиеся эпизодические телефонные разговоры между главами военных ведомств РФ и Соединенных Штатов крайне важны для предотвращения прямой военной конфронтации, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

«Очень аккуратно скажу: пока сохраняются эпизодические телефонные разговоры между министрами обороны, начальниками генеральных штабов. Я считаю, что это крайне важно для предотвращения прямой военной конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями», – приводит слова посла РФ в США ТАСС.

Антонов отметил, что на дипломатическом уровне взаимодействие российского посольства с официальным Вашингтоном ограничено. «Госдепартамент предпочитает контактировать только по телефону или через электронную переписку. Крайне редки беседы с представителями Белого дома», – отметил дипломат.

Накануне американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что Россия и США не могут взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом. В апреле замдиректора Департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США, каналы связи сохраняются даже в сложившихся условиях. Кошелев также напомнил, что у Москвы и Вашингтона уже есть исторический опыт контактов в условиях конфронтации, который работал в годы холодной войны: «Мы начинали с принципов мирного сосуществования государств с различными социально-политическими системами».

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