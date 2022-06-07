Меркель впервые назвала причину внезапных приступов дрожи

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые назвала причины приступов дрожи, которые происходили с ней на посту канцлера ФРГ.

«Я считаю, что это было связано с двумя вещами. Во-первых, я была очень измучена после смерти моей матери, это повлияло на меня сильнее, чем я думала. Во-вторых, это было связано с ограничением в питье, которое привело, в конце концов, к своего рода страху попасть в такую ситуацию, и я нашла хорошее решение, поставив стул на подиум и сидя слушая национальный гимн. Это удалось, и это хорошо повлияло на меня», – рассказала экс-канцлер в интервью, которое было продемонстрировано по телеканалу Phoenix, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2019 году особое внимание к здоровью Меркель было приковано после нескольких публичных приступов сильной дрожи. Официально утверждалось, что канцлер Германии якобы чувствует себя хорошо.

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