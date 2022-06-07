Культура: Звезды мировой оперы доказали невозможность «отмены России»

Звезды мировой классической музыки выступили в Калининграде, на II Международном фестивале «Кантата». «Служу России, люблю эту страну и спасибо за этот фестиваль», – говорит выдающийся дирижер Фабио Мастранджело, своим примером подтверждая, что ни Россию, ни ее культуру невозможно подвергнуть отмене.

Изящные дамы в вечерних платьях парят по брусчатке и занимают места перед сценой под башней средневекового Кафедрального собора. Буквально в нескольких метрах от них за небольшим ограждением – зрители в шортах и футболках, с рюкзаками за плечами.

II Международный фестиваль классической музыки «Кантата» весьма демократичен – насладиться музыкальными шедеврами в исполнении звезд оперной сцены и именитых дирижеров могут как гости, купившие билеты, так и прогуливающиеся горожане. Организаторы не стали отгораживаться от людей высокими заборами и закрывать для посещения остров Канта, где проходил гала-концерт.

Высокое искусство стало доступно для всех желающих, многие из которых, не исключено, слышали оперу впервые в жизни именно благодаря такому формату «Кантаты». А средства, вырученные от продажи билетов, полностью идут на восстановление объектов культурного наследия региона.

Особое отличие Второй «Кантаты» – в этом году в Калининград специально на нее приехали гости из других регионов России, которые услышали о фестивале год назад. Ведь «Кантата» – уникальное для РФ событие. Самый западный регион Регион тысячу лет назад был перекрестком самых различных культур – здесь сходились торговые пути новгородцев, скандинавов и балтских племен. Торговые пути доходили до Константинополя. Калининградская область – единственная территория России, где сохранились памятники средневековой эпохи тевтонских рыцарей. И теперь под сводами старинных кирх и замков звучит потрясающая музыка, а зрители могут услышать звезд мировой оперной сцены в живом исполнении.

«Культурное наследие Калининградской области. Как это важно для нашей страны. Сколько у нас красоты, которую хочется сохранить. Меня переполняет гордость за то, что я участвую в таком проекте, – говорит оперная певица Светлана Касьян. – Трансляцию концертов из исторических мест с высоты птичьего полета могут увидеть сотни тысяч зрителей по всему миру. При этом звучит потрясающая музыка наших композиторов – Петра Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки. Наша гордость, наше достояние, то, что делает нас богатыми!».

На сцене зажигаются огни. Гостей гала-концерта приветствует губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он рассказывает, что особая роль фестиваля – знакомство зрителей с уникальным историческим наследием региона.

«Благодаря фестивалю с нашими объектами культурного наследия познакомились сто тысяч человек, которые присоединялись к прямым трансляциям «Кантаты» в интернете, – говорит глава региона. – Благодаря замечательной музыке и исполнителям об этих объектах узнает вся страна и весь мир. Мы имеем возможность собирать средства на консервацию и восстановление культурного наследия. Это замечательная инициатива, спасибо всем, кто поддержал и купил билеты. Отдельное спасибо – Президентскому фонду культурных инициатив, который поддержал фестиваль в этом году».

Алиханов обещает, что в следующем году интересных культурных площадок станет еще больше. «Мы загадали открытие Третьей «Кантаты» в замке Тапиау (его совсем недавно передали области, раньше там было ипсправительное учреждение. – прим. ВЗГЛЯД). В будущем году там уже все будет по-другому, и мы начнем писать новую историю замка – историю культуры, музыки и гармонии».

На сцену выходит маэстро Фабио Мастранджело. У ведущего занимает несколько минут на перечисления всех регалий и статусов этого итальянского дирижера, который уже много лет работает в России.

«Фестиваль – это шанс для музыкантов сопоставлять себя с другими музыкантами и дирижерами со всего мира, – рассказал он перед гала-концертом журналистам. – Для публики – это шанс услышать звезд оперной сцены и произведения, которые не каждый день исполняются. Особенно в Калининграде, где пока нет оперной сцены. С нами поют звезды мировой оперы. Это как хороший ужин уровня Мишлен, где каждое блюдо добавляет удовольствие и удивление!».

А прямо со сцены дирижер признается в любви к РФ и рассказывает, что после начала российской спецоперации в Украине ему стали звонить из Италии и США и уехать из России, но он отказался.

«Служу России, люблю эту страну и спасибо за этот фестиваль, – говорит маэстро, – Спасибо за то, что Россия сегодня является первой страной в мире, где еще до сих пор культура – на первом месте».

На гала-концерте Мастранджело дирижирует Калининградским областным симфоническим оркестром, с которым он уже имел опыт работы в прошлом, и который, по его словам, он очень уважает. Над островом Канта и рекой Преголей звучит полонез из оперы «Евгений Онегин».

На сцене «Кантаты» в этот вечер поют блистательные звезды оперной сцены. В репертуаре солистки Государственного академического Большого театра, заслуженной артистки РФ Агунды Кулаевов задорная ария Ольги из «Евгения Онегина». Лауреат международных конкурсов, обладатель государственной премии правительства Москвы, национальной оперной премии «Онегин» Николай Ерохин исполняет арию Ленского, и зрители замирают от восторженного волнения.

На сцену выходят заслуженный артист РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Мурзаев и Светлана Касьян. Звучат ария Земфиры «Старый муж» и каватина Алеко из оперы «Алеко».

Звучит музыка Чайковского и Рахманинова. В исполнении блистательных сопрано Касьян и меццо-сопрано Кулаевой зрители слышат невероятно нежный дуэт «Уж вечер». Экспрессивная баллада «Пиковой дамы» Сергея Мурзаева срывает бурю оваций в зале.

Кульминация прекрасного праздника классической музыки – уже традиционная «Застольная» Джузеппе Верди. Шквал аплодисментов, зрители встают. Но… это не все. Организаторы фестиваля в этом году подготовили зрителям сюрприз – пригласили двукратного чемпиона РФ по битбоксу Тараса Станина. И на сцене «Кантаты» рождается эксперимент – мировые звезды оперы в сопровождении современного битбокса.

На фестивале «Кантата» в 2022 году собрали 1,6 млн рублей. Они пойдут на благоустройство исторически значимых объектов Калининградской области.

Теги:

фестивали

,

Калининград

—