Простому платью с одним плечом – полвека: прошедшее испытание временем, оно подходит на все случаи жизни

Когда в интернет просочилось несколько фотографий со съемок сериала “И просто так”, то внимание зрительниц сразу привлек образ Сары Джессики Паркер. Простое голубое платье на одно плечо, которое было на ней, произвело фурор и даже попало в заголовки газет.

Модный феномен

Обширный гардероб Кэрри Брэдшоу – нескончаемая тема для обсуждений поклонников сериала. Но на этот раз сердца модниц покорила единственная вещь, которая легко могла бы претендовать на звание “Платье Кэрри 2.0”.

Этот фасон платья на одно плечо разработала американский дизайнер Норма Камали. Ее можно назвать феноменом в мире моды: с подачи Камали самые нестандартные решения моментально становятся трендами. Кеды на высокой платформе, стеганый жакет – спальный мешок, фасон купальников, комбинезоны с начесом и одежда из парашютного шелка – это далеко не полный перечень нововведений, за которые мир моды превозносит Норму Камали в течение полувека.

Лучшее достижение

Особняком в этом списке достижений стоит бессмертный дизайн вечернего платья на одно плечо – в течение 50 лет оно остается самым модным платьем мира.

Но Сара Джессика Паркер – не единственная горячая поклонница этого платья. Образы от Нормы Камали можно увидеть на знаменитостях всего мира и любой комплекции: от Эшли Грэм и членов семьи Кардашьян до Алессандры Амбросио. Зная любовь Кэрри к классической моде, костюмеры сериала решили облачить ее в культовое платье. В течение полувека Норма Камали продает тысячи своих платьев в неделю: коллекция разлетается с рекордной скоростью. С 1970 года в фасон были внесены некоторые изменения, например, поддерживающее внутреннее боди и более современные ткани.

Бессмертный стиль

Концепция романтики и изящества осталась той же. Теперь платье можно найти как в мини-, так и в миди-вариантах, а также в различных цветах. Всего в линейке 31 оттенок: от классического черного до мятного или ярко-красного.

Струящаяся ткань облегает тело мягкими складками, а приталенный крой и асимметрия делает женщин похожими на изящные античные статуи. Этот фасон выдержал испытание временем, и его популярность продолжает расти.

Модные эксперты отмечают, что платье привлекает и доступностью своей ценовой категории. Дизайн платья на одно плечо будет уместен в любой обстановке: от вечеринки по случаю дня рождения до роскошной свадьбы. К такому платью подойдут изящные босоножки с ремешками и на тонком каблуке – тогда вы произведете настоящий фурор.