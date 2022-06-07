Жидкий бронзатор, прессованная пудра и гель для бровей: базовая косметика для создания естественного летнего макияжа

Летом может быть достаточно сложно сделать макияж, так как косметика буквально тает и плывет. Именно поэтому очень важно правильно подобрать косметические средства, которые идеально подойдут и будут держаться на протяжении длительного времени. Вот несколько продуктов, которые помогут лицу выглядеть максимально естественно даже в самые жаркие дни.

Спрей для лица

Это отличное дополнение к привычным уходовым средствам за кожей в теплые летние месяцы. Эти спреи обычно содержат успокаивающие, увлажняющие и охлаждающие ингредиенты, которые восполняют запас влаги, устраняют покраснение и сохраняют кожу прохладной в жару.

Помимо использования их в качестве освежающего средства спреи для лица также можно применять перед нанесением макияжа, чтобы придать кожным покровам здоровое и красивое сияние. Именно поэтому перед нанесением любого продукта для лица, такого как тональная основа, стоит рассмотреть возможность распыления увлажняющего средства, чтобы усилить сияние кожи.

После того как макияж будет готов, можно нанести еще небольшое количество спрея.

Оттеночный увлажняющий крем

Если хочется, чтобы косметика не скатывалась, а также не таяла под палящим солнцем, стоит использовать минимальное количество различных средств.

Вместо того чтобы использовать обычную тональную основу, стоит подумать о выборе легкого увлажняющего крема с оттенком и консилера.

Лучше всего, если выбранное косметическое средство будет содержать SPF-фильтры, так как это позволит обеспечить требуемую защиту от ультрафиолета.

Жидкий бронзатор

Если хочется летом буквально сиять, то стоит приобрести жидкий бронзатор. Жидкое средство хорошо ложится на кожу и смотрится более естественно, чем обычное порошковое.

Бронзатор придаст кожным покровам красивый загорелый вид, и при этом не нужно подвергать кожу воздействию солнечных лучей.

Нужно начинать с нанесения средства на самые высокие точки лица, такие как скулы, лоб и переносица, а затем растушевать кистью по линии роста волос и подбородка.

Жидкие румяна

Этот продукт поможет придать кожным покровам естественный румянец, который будет выглядеть так, будто вы покраснели, а не нанесли макияж. Жидкие румяна являются универсальным продуктом, так как их можно использовать как на губах, так и на щеках.

Нужно нанести пальцами этот продукт на яблочки щек, а затем растушевать его кистью или пальцами. Для губ нанести аппликатором и растушевать пальцами.

Прессованная пудра

Если хочется, чтобы кожа выглядела сияющей, но не жирной, обязательно нужно использовать пудру летом.

Лучше всего, если это средство будет с легким шиммером. Это позволит придать коже красивое сияние.

Гель для бровей

Гель или карандаш для бровей является еще одним необходимым средством, если хочется добавить своей внешности яркости. Гель поможет красиво уложить волоски. Можно использовать карандаш, чтобы придать бровям глубину и объем.

Пигмент для губ

Если хочется иметь яркий и красивый цвет губ, стоит использовать помаду или оттеночный бальзам.

Оттеночные бальзамы обычно намного светлее, чем губная помада. В итоге получается максимально естественный макияж. Это средство достаточно легко наносится и часто содержит такие питательные ингредиенты, как пчелиный воск, который смягчает кожу губ и не пересушивает ее.

Водостойкая тушь

Летом просто необходима водостойкая тушь, особенно если вы склонны сильно потеть или веки жирные. Это поможет предотвратить размазывание косметического средства и сделать ресницы длинными и густыми.

Это обязательные продукты для выполнения макияжа, которые помогут добиться естественного сияющего вида, идеально подходящего для лета.