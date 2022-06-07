Мнение: Защита православных святынь делает спецоперацию в Украине священной (СВО)

Святыня русского православия – Святогорская лавра на севере Донбасса освобождена от неонацистов. Но при бегстве украинские военные уничтожили скит XV века. Храмы и священники УПЦ Московского патриархата были и остаются мишенями для атак неонацистов и единственным путем спасения для Украинской церкви оказывается воссоединение с Русской. Как в этой ситуации помогут новые решения Синода РПЦ?

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск», – констатировал глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник. «Несмотря на проходившие в Святогорске боевые действия, никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской лавры российскими военнослужащими не допущено», – в свою очередь проинформировал представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

В подтверждение его слов Минобороны продемонстрировало кадры, снятые с беспилотника. На них видно, что святыня русского православия – основанная еще в XV веке Святогорская лавра – осталась в целости и сохранности. Украинский президент Зеленский «своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями «исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН» в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу», – передает ТАСС слова Конашенкова.

Вина за вандализм лежит на другой стороне – на ВСУ и боевиках нацбатальонов. «Хорошо зная, что российские военнослужащие не обстреливают храмовые сооружения и культурные памятники, украинские националисты рассчитывали прикрыться православными святынями лавры в качестве своего щита», – подчеркнул представитель Минобороны. В апреле неонацисты развертывали артиллерийские орудия и РСЗО на территории Святогорской лавры, где находились около ста монахов и мирян. Этот циничный поступок еще можно объяснить «военной необходимостью», как ее понимают украинские силовики – как и использование детей из Святогорской школы-интерната в качестве живого щита.

«Есть информация, и подтвержденная, что нацисты убивают священнослужителей, монахов – и скрывают этот факт», – сообщил во вторник мэр Святогорска Владимир Бандура, чьи слова приводит РИА Новости. Городской глава также сообщил RT: жители подтвердили, что бойцы ВСУ подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской на горе в селе Татьяновка близ Святогорска. Киевский режим обвинил в поджоге российских военных – и это ложь, подчеркнул Бандура. О том, что бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ подожгли Всехсвятский скит Святогорской лавры, ранее сообщили в Минобороны РФ – также со ссылкой на свидетельства местных жителей.

В деревянные стены пустили очередь из зажигательных боеприпасов из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак». Это был в чистом виде акт вандализма – в этом районе не велось боевых действий, российские войска принципиально не наносили ударов по территории Святогорского историко-архитектурного заповедника.

«Преступления украинских боевиков против православных святынь – выражение их исконной ненависти к православной вере и Русской православной церкви. Речь идет о тех людях, которые явно являются сатанистами – как, например, пленные боевики «Азова», сатанистские татуировки которых мы все видели», – сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), ныне член Синодальной Богословской комиссии Московской патриархии. Отметим, что Святогорская лавра также относится к УПЦ МП.

«Те, кто напали на храм, были не просто язычниками, а апостатами – отступниками, теми, кто родился и был крещен в христианской вере, а потом отрекся от нее, – добавил отец Андрей. – Эти люди воспитаны в пропаганде русофобии, которая выражается в том числе и в ненависти к православию». По словам священника, действия украинских неонацистов можно сопоставить с преступлениями ИГИЛ.

Добавим, что по данным Минобороны России, украинские силовики на нынешнюю Пасху – в ночь на 24 апреля – готовили кровавую провокацию. В Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях было создано более 70 мобильных групп боевиков нацбатов, оснащенных минометами (так называемые блуждающие минометы). Националисты намеревались атаковать православные храмы и обвинить в этом российских военных, сообщил в начале апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В любой православный праздник ВСУ обстреливали и обстреливают земли Донбасса»,

– рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Он подчеркнул, что так обстоит дело с самого начала карательной операции ВСУ – храмы Украинской церкви Московского патриархата становятся объектами постоянных атак. Добавим, что по данным портала «Православие.ру», только в 2014-2015 годах было разрушено или пострадало не меньше семидесяти церквей. Так, полностью сгорел Благовещенский храм в Горловке. Были убиты пять клириков УПЦ МП. Одна из первых жертв – протоиерей Павел Жученко, который служил в храме святого Димитрия Донского в Дружковке (ДНР, под контролем украинских войск). Священник был застрелен в ночь на 9 мая 2014 года.

«То, что Святогорской лавре чудом удалось уцелеть – это промысел Божий», – отметил Бердичевский. Но, подчеркнул он, неспроста неонацисты выбрали целью нападения скит, посвященный всем святым Земли Русской. «Это название говорит само за себя, – подчеркнул собеседник. – ВСУ просто не могли оставить в покое эту церковь. И мы наблюдаем все восемь лет, что происходит с православными церквями на территории Украины».

«Православная церковь и православная вера – это то, что связывает людей в Украине и в России, – указывает протоиерей Андрей Новиков. – Националисты уничтожают храмы, которые принадлежат Московскому патриархату – и, я думаю, это происходит не случайно. Думаю, в скором времени мы сможем своими глазами увидеть все документы, подтверждающие, что это все напрямую поощряется из Киева, что это часть украинской государственной идеологии».

Украинская церковь переходит в РПЦ

Отметим, что нападение националистов на скит Святогорской лавры произошло уже после того, как в Киеве Собор УПЦ МП объявил о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата, частью которого УПЦ до этого момента являлась. Еще ранее, после начала специальной военной операции, в УПЦ перестали упоминать в молитвах патриарха Кирилла в качестве предстоятеля, напомнил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Как отмечали эксперты, заявленный на Соборе в Киеве разрыв с Русской церковью не обезопасит УПЦ – напротив, сделает ее более уязвимой перед лицом киевской власти, агрессивных националистов и раскольников из Православной церкви Украины и других неканонических организаций.

Очевидно, что сами участники Собора УПЦ учли реальное положение дел. Поэтому они предоставили местным епархиям свободу действий: теперь они могут «самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни», которые в обычной ситуации относятся к компетенции Синода или главы УПЦ. Таким образом, Собор УПЦ принял двойственное решение: удалить из своих документов упоминание о принадлежности к Московскому патриархату, но при этом не отделяться от него напрямую, а дать епархиям право самим определять свой статус, объяснил Лункин.

Похоже, что этим правом воспользовались главы крымских епархий, которые до сего момента относились к УПЦ МП. Епархиальные архиереи Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий обратились к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Священному синоду РПЦ с просьбой о переводе вверенных им епархий в непосредственное ведение Русской православной церкви, сообщил во вторник сайт Московского патриархата. Прошение было принято – Синод РПЦ постановил перевести епархии УПЦ в Крыму в прямое подчинение патриарху Кириллу.

Приняв три крымские епархии, Московский патриархат посылает предупреждение в адрес киевских единоверцев, полагает Лункин. «Если УПЦ будет отделяться от Московского патриархата, встанет вопрос об угрозе внутреннего раскола уже самой Украинской церкви,

о том, что в РПЦ, то есть в прямое подчинение к Москве, могут перейти и другие епархии: те, что находятся уже на территории, которую пока контролирует Киев.

РПЦ по-прежнему заинтересована в духовно-канонической связи с УПЦ. У нее нет желания прирастать епархиями за счет Украины. При этом в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях расположены 12 епархий. В этой связи возникает вопрос: как они будут самоопределяться», – резюмировал Лункин.

Действительно, пока на официальном уровне не идет речи о том, что какие-либо епархии УПЦ, кроме крымских, перейдут в прямое подчинение Московской патриархии, уже без «посредничества» киевского священноначалия. Тем не менее священники УПЦ на освобожденных территориях подчеркивают, что продолжают поминать патриарха Московского Кирилла как главу своей церкви. Херсонская епархия остается с Русской православной церковью, сообщили 30 мая ТАСС в военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Одна из изначальных целей специальной военной операции – это освобождение православной земли от раскола, от тех людей, которые и раньше ненавидели православную церковь, уничтожали храмы, изгоняли священников и избивали верующих. Поэтому спецоперация РФ в Украине несет миссию по защите православия, верующих и святынь», – подчеркивает протоиерей Андрей Новиков.

«Мы помним, что само единство святой Руси заповедано нам святыми отцами нашей церкви еще со времен великой древности, со времен князя Владимира. Церковь на протяжении всей истории всегда участвовала в воссоединении русских земель, этому есть огромное число примеров. Миссия по воссоединению русских земель является благословенной Богом, я в этом абсолютно убежден», – резюмировал собеседник.

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