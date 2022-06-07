В Мелитополе началась подготовка к референдуму о присоединении в России

Власти Мелитополя начинают готовиться к проведению референдума о воссоединении с Россией, сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда. Мы начинаем готовиться к референдуму», – приводит слова Данильченко администрация города Мелитополя в своем Telegram-канале.

Она также сообщила, что «с рабочим визитом Мелитополь посетил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко». «Сергей Владиленович выразил благодарность работникам жилищно-коммунальной сферы, образования, медицины, руководству региона, за то, что наш город живет мирной жизнью, за вклад каждого жителя в построение мирной жизни»,– рассказала Данильченко. «Мы, в свою очередь, благодарны Российской Федерации за помощь и поддержку, которую нам оказывают», – добавила глава военно-гражданской администрации города.

Ранее во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией. Днем ранее Мелитополь объявили временной столицей Запорожской области.

Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи. После этого в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области предложили передать РФ украинские военные базы для обеспечения безопасности жителей региона.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.

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