 

В Госдуме предложили назвать так называемую спецоперацию в Украине в честь генерала Ватутина

07.06.2022, 23:01, Новости дня
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Лидер фракции «Справедливой РФ – За правду» в Государственной думе РФ Сергей Миронов предложил назвать спецоперацию в Украине в честь генерала Николая Ватутина, воевавшего в Украине в Великую Отечественную войну и получившего там смертельное ранение от украинских националистов.

«Предлагаю назвать спецоперацию в Украине в честь генерала Николая Ватутина», – написал Миронов в своем Telegram-канале.

«Здесь, на Украине, Ватутин 19-летним юношей, призванным в ряды Красной армии, получил боевое крещение, служил в Харькове, Луганске, Бахмуте, Чугуеве – все эти названия сейчас звучат в оперативных сводках СВО», – отметил лидер фракции.

«Под руководством Ватутина советские войска освободили Донбасс, Харьков, Полтаву, Чернигов и провели форсирование Днепра. Также Ватутин успешно возглавил Днепровско-Карпатскую наступательную операцию и «вышвырнул» гитлеровцев из Киева», – напомнил Миронов.

«Так сложилась судьба, что еще молодым бойцом Ватутин участвовал в боях с петлюровскими бандами, а спустя два десятилетия схватка с украинскими националистами стала для него роковой. Выдающийся полководец был похоронен в Киеве, память о нем увековечена в названиях улиц украинских городов и сел, многочисленных памятниках. Павший от рук националистов герой после смерти оказался в плену у наследников своих убийц. Достаточно сказать, что проспект Ватутина в Киеве переименован в честь бандеровского главаря Романа Шухевича. Но история не заканчивается! Сегодня наши бойцы и командиры продолжают дело Ватутина. В годы Великой Отечественной операция «Багратион» привела к освобождению Белоруссии, теперь, в наши дни операция «Ватутин» приведет к освобождению Украины от коричневой нечисти», – выразил уверенность Миронов.

Напомним, в январе в Киеве переименовали трамвайную станцию имени генерала Николая Ватутина, назвав ее именем пособника нацистов Романа Шухевича. Ранее вандалы неоднократно оскверняли памятник Ватутину в Киеве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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