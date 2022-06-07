 

Заступившийся за мать во время семейной ссоры житель Кузбасса забил отца насмерть

07.06.2022, 22:55, Разное
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В Кузбассе семейная ссора закончилась трагедией. Житель Прокопьевска заступился за мать, которая попала под горячую руку принявшего на грудь мужа. Женщина сделала супругу замечание, увидев его в нетрезвом виде, сообщает VSE42.RU.

Двадцатилетний парень решил заступиться за родительницу, и в итоге избил отца руками и ногами. О том, что мужчина погиб, молодой человек осознал только утром. Отец не подавал признаков жизни, поэтому парень сам вызвал скорую и полицию. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, возбуждено уголовное дело.



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