 

Не желтый с красным: Российский McDonald’s подал заявку на регистрацию новых цветов логотипа

07.06.2022, 22:54, Разное
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Российский McDonald’s подал заявку на регистрацию новых цветов логотипа. Предполагается, что заведение уйдет от классического красно-желтого оформления. Пока есть два варианта логотипа, сообщают “Вести Подмосковья”.

Как отмечает “Радио 1” в логотипах используются три цвета — зеленый, оранжевый и красный. Под этими товарным знаком компания планирует выпускать в том числе печатную продукцию, рюкзаки, сумки, еду и оказывать различные услуги общепита. Варианты возможного оформления публикуются на сайте URA.RU.



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