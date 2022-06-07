Не желтый с красным: Российский McDonald’s подал заявку на регистрацию новых цветов логотипа

Российский McDonald’s подал заявку на регистрацию новых цветов логотипа. Предполагается, что заведение уйдет от классического красно-желтого оформления. Пока есть два варианта логотипа, сообщают “Вести Подмосковья”.

Как отмечает “Радио 1” в логотипах используются три цвета — зеленый, оранжевый и красный. Под этими товарным знаком компания планирует выпускать в том числе печатную продукцию, рюкзаки, сумки, еду и оказывать различные услуги общепита. Варианты возможного оформления публикуются на сайте URA.RU.