Мнение: Почему российские звёзды оказались такими крысами

Если вам нравился некий певец в 15-20 лет, он будет вам нравиться и в 40 лет, и даже на пенсии. Эффект уточки — что услышал в нежном возрасте, то и полюбил. А пока песни кумиров молодости будут вас сопровождать, вы невольно будете и находить в них скрытый смысл, и привязывать рифмованные строчки к событиям из собственной жизни.

Когда же кто-нибудь начнёт в вашем присутствии ругать ваших любимых исполнителей, вы будете искреннее гневаться, как будто ваш собеседник оскорбляет некого героя, некого полубога, судить которого он в силу своей низости не имеет никакого права.

Как вы знаете, многие старые российские рок-звёзды, кумиры миллионов, после 24 февраля открыто выступили против России на стороне США, заставив тем самым своих поклонников делать очень неприятный моральный выбор. В самом деле: сложно смириться с открытым предательством человека, которого ты брал за образец, и песни которого ты знаешь наизусть.

Но всё же удивляться массовому предательству в рядах нашей творческой интеллигенции не стоит. Если взглянуть на этот феномен трезво, станет ясно, что проблема скорее в нас, чем в них: мы не только слушаем плохую музыку, как верно заметил когда-то Захар Май, но и ожидаем слишком многого от заурядных за пределами своей узкой профессиональной области людей.

1. Работа эстрадного певца, артиста или рок-звезды не требует ни мудрости, ни хотя бы интеллекта. В лучшем случае тут нужен талант физический, как у грузчика или футболиста: напрягать своё тело, принимая будоражащие позы и издавая берущие за душу звуки. В стандартном же случае работа певца вообще таланта не требует: это проект продюсера, способного оплатить своему питомцу качественную запись, а потом продвинуть эту запись на радиостанциях.

2. Будни популярных исполнителей весьма похожи на будни стандартных мажоров: вечные перелёты, пьянки, тусовки, общение с праздной частью «сливок общества». Собственно, эти две категории даже смешаны: многие популярные исполнители имеют богатых или титулованных родителей, а многие мажоры пробуют себя в роли певцов. У публики забавное искажение сознания: сын миллиардера и рок-певица нюхают кокаин на одной яхте, но при этом публика презирает сына миллиардера, а мимоходом брошенные реплики рок-певицы воспринимает всерьёз. Это тем более забавно, что сын миллиардера зачастую занимается реальными делами, и потому разбирается в политике и экономике гораздо лучше оторванных от жизни звёзд.

3. Многие исполнители с возрастом спиваются. Их старые фанаты, посетив свежий концерт, горько вздыхают: «да, ушла эпоха, %подставить_имя% уже не тот». Если уточнить, они объясняют, что «не тот» означает как ухудшение вокальных данных, так и реальное разложение личности — как будто отмыли случайного бомжа и дали ему постоять на сцене под фонограмму. Оно и понятно: даже если у тебя есть деньги на хороших врачей, многолетняя пьянка не проходит бесследно для рассудка.

4. Всё течёт, всё меняется, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так как это будет уже другая река. Если вы честно вспомните, каким вы были 20 лет назад, вы обнаружите, что были совсем другим человеком. Не знаю, были ли вы тогда лучше или хуже, — тут всё индивидуально, — но ваша версия из 2002 года сильно отличалась от сегодняшнего вас. Это факт, доказанный исследователями, которые прогоняли людей через тесты. С возрастом меняется не только наше тело, но и наш характер, наши привычки, наши привязанности и антипатии.

Поэтому рок-звезда, которая при Горбачёве готова была по примеру горьковского Данко поджечь своё сердце ради людей, за прошедшие годы вполне могла превратиться в циничную седую крысу. Обратные превращения тоже возможны, — некоторые стареют, как хорошее вино, — но, читай выше, пьянки, тусовки, отдыхающие олигархи… Неподходящий образ жизни для духовного развития, если не считать таковым наивные попытки приобщиться к модным религиям из неевропейских культур.

5. Чтобы стать популярным, желательно иметь актёрское нахальство, быть уверенным в себе и самодовольным. А уж когда слава приходит, и все вокруг начинают лить тебе в уши сладкий мёд, самооценка взлетает в небеса. Известная пословица: «когда вы богаты, вы умны, красивы, обладаете отличным чувством юмора и можете хорошо петь». К звёздам из автомобильных магнитол, будьте уверены, это наблюдение относится в полной мере.

— Господин Косухин, я с радио Рок-Юморок ФМ. Что вы думаете о настоящей форме нашей планеты?

— Она плоская. Сейчас расскажу, как эти учёные, в хлорке мочёные, водят нас за нос.

— Спасибо! А вот по поводу последних политических новостей. Что вы думаете, как нам реорганизовать Рабкрин?

— Так, записывайте…

Есть, разумеется, и адекватные певцы, которые понимают, что не способны рассуждать о географии и социологии. Но их относительно мало, так как карьера прямо-таки толкает известных исполнителей на скользкую дорожку пустозвонов.

6. Наконец, самое главное. Выше я уже пару раз употреблял слово «тусовка». Это ключ к тому скотскому поведению сладкоголосых смердяковых, которое мы наблюдаем сейчас в прямом эфире.

Если вы ещё не смотрели отличный советский фильм «Я и другие» (1971), очень рекомендую выделить на него 49 минут (ссылка на видео). Один из тезисов фильма очень коротко: многочисленные исследования показывают, что даже порядочные люди с сильным интеллектом при выборе между фактами и коллективом выбирают коллектив.

Мы все с вами знаем, что Земля шарообразная или, для зануд, имеет форму геоида. Но если завтра все наши друзья и знакомые начнут говорить, что Земля плоская, пройдёт совсем немного времени, и мы последуем их примеру, выкинем школьные знания в утиль. Может быть. вы не смотрели фильм и не читали многочисленных трудов, в которых учёные это наглядно доказывают. Тогда вы сейчас отмахнётесь: дескать, нет, я образованный человек, я всегда буду думать, что Земля шар. Однако факты неумолимы. Подавляющее большинство людей не способно сопротивляться мнению коллектива. Когда коллектив дружно говорит, что чёрное — это белое, наши социальные инстинкты требуют от нас согласиться, даже если наш разум и кричит, что тут что-то очень не так.

Как верно замечает Виктор Мараховский, российская интеллигенция — это класс переводчиков. Огромная доля её работы заключается в том, чтобы взять что-то на Западе, творчески переосмыслить и с минимальными изменениями изложить на русском языке. Проблема существовала ещё в Российской Империи, а в СССР, «спасибо» железному занавесу, переводчики и вовсе разнежились, попали в благоприятную среду. Выпустили на Западе новый шлягер — переводи кое-как на русский, и вот тебе готовый советский хит.

Разумеется, всё это не значит, что русская культура вторична, и уж тем более не значит, что профессия переводчика легка или плоха. Это значит, что наша интеллигенция исторически смотрит на Запад, причём смотрит снизу вверх, как лакей на белого сагиба.

Таким образом, креативная прослойка оказывает колоссальное давление на рок-звёзд, писателей, учёных и так далее. Если все твои друзья и знакомые активно поддерживают повесточку Запада, то и ты поневоле начнёшь искренне верить, будто Путин — обезумевшее чудовище, а русский солдат — тупой кровожадный мародёр, готовый убивать мирных жителей ради подержанных стиральных машин.

Да, есть люди, способные сопротивляться давлению коллектива. Но такие люди обычно в коллективы и не вписываются, так как ещё в детстве становятся со своим дурацким мнением белыми воронами. А у тех, кто в коллективы принципиально не вписывается, шансы стать популярным певцом невелики: исполнителям, повторюсь, нужно в первую очередь уметь дружить с теми, кто может поднять их наверх.

Впрочем, проблема типична не только для звёзд. И у учёных, и уж тем более у модных популяризаторов науки иммунитета тут нет. Сейчас, к примеру, наши историки-антропологи-астробиологи из числа тех, кто ведёт блоги и околачивается по телестудиям, дружно рванули в Турцию и Израиль. При этом тот факт, что и Турция, и Израиль ведут свои «спецоперации», их не волнует совершенно. Потому что факты нашему креативному классу в принципе безразличны: их интересует исключительно мнение властей США.

Теперь, полагаю, вполне понятно, что массовое предательство наших звёзд эстрады было ожидаемым и закономерным. Хорошая же новость заключается в том, что позиция государства, которая раньше была предельно снисходительной, изменилась в более здоровую сторону. К примеру, Дмитрий Медведев написал сегодня в телеграме вот что (ссылка):

Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие.

Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли.

Ублюдками и выродками, как вы понимаете, Дмитрий Анатольевич называет Запад — в первую очередь, власти США, которые вот уже много десятилетий пытаются уничтожить нашу страну. И так как Дмитрий Медведев, скажу дипломатично, отнюдь не является пенсионером, его реплику можно читать вполне определённо. У пособников США в России проблемы, причём проблемы серьёзные. Не в виде исправительных лагерей, — эту мрачную страницу истории мы уже перелистнули, — но в виде отлучения от всех видов бюджетных и околобюджетных кормушек.

Спасибо дуракам из Вашингтона, которые начали на своих территориях массовую травлю русских, теперь у нас наконец-то появилась надежда разгрести авгиевы конюшни: оптом отправить весь этот дружный клубок «хороших русских» на заслуженную пенсию за пределы нашей страны.