Мнение: Идейный тупик



Эль-Мюрид на связи

Яркий и безусловно печальный показатель полного идейного тупика, в котором находится так называемая “общественная мысль России” – тот несомненный факт, что даже лучшие общественно-политические мыслители (которых по крайней мере интересно читать), такие, как Кунгуров и Несмиян, по сути, в самой своей идейной сердцевине – совки. В буквальном смысле – относятся к почившему в бозе СССР как к утерянной “Стране Лимонии”, будто бы имевшей некий “нераскрытый потенциал”. У Несмияна это чуть менее выражено, Кунгуров – практически сталинист, который даже не особо скрывается. Критике бездарного путинского режима это не особо мешает, но когда прорывается… Грустно, девушки.

А на другом фланге – вконец ополоумевший Галковский, исступленно подсчитывающий везде и всюду “процент русских” (как будто это вообще имеет какое-то значение), и члены его секты, с благоговейным восторгом следящие за его талмудическими вычислениями.

А посередине – просто одна огромная идейная пустота, дырка от бублика, в которой уютно располагаются все эти путины, шойгу, лавровы-михалковы, со своими союзниками армией и флотом, проржавевшие, пучеглазые и бессмысленные.

UPD. Вспомнил еще одного мыслителя, которого раньше читал с удовольствием – Максима Соколова. Он, оказывается, сейчас перебрался во ВКонтакте. Зашел, заглянул в первый попавшийся пост. Там вопрос, мучающий автора: “Интересно, чем объясняется низкая эффективность контрбатарейной стрельбы при штурме Изюма?” Тьфу! Закрыл Максима Соколова.